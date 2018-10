Waffen sichergestellt : Schüsse in Kiel: Polizei rückt zweimal aus

Die Polizei nahm zwei Männer vorläufig fest und stellte eine Schreckschusspistole und mehrere Soft-Air-Waffen sicher.

von dpa

17. Oktober 2018, 15:20 Uhr

Kiel | Gleich zwei Einsätze nach Schüssen binnen zweier Stunden haben die Kieler Polizei am Dienstagabend auf Trab gehalten. Zunächst meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, dass an einer viel befahrenen Straße ein Mann mit einer Schusswaffe auf ein Haus ziele, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beamte suchten den Bereich ab und trafen den Mann in dem Haus an. Der 39-Jährige gab an, „Probeschüsse“ auf sein Haus abgegeben zu haben. Seine Soft-Air-Waffen wurden sichergestellt.

Anderthalb Stunden später sorgten von einem Hausdach abgefeuerte Schüsse für einen größeren Polizeieinsatz. Polizisten umstellten das Wohnhaus und alarmierten eine Spezialeinheit (SEK). Kurz darauf nahmen Einsatzkräfte zwei Männer vorläufig fest. Ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger sollen sich auf dem Dach bei dem Abfeuern gefilmt haben. Die Beamten stellten eine Schreckschusspistole und fünf Soft-Air-Waffen sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Männer wieder nach Hause. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?