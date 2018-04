Klassenzimmer unter Segeln : Schüler kehren als Seeleute zurück

Die „Thor Heyerdahl“ machte nach 183 Tagen und fast 12 500 Seemeilen am Wochenende wieder in Kiel fest. Der Stadtpräsident begrüßte die Mannschaft, die im Oktober 2017 zu ihrem Törn die Leinen los gemacht hatte.

von Udo Carstens

23. April 2018, 18:36 Uhr

Sehnlichst erwartet von Angehörigen und Freunden lief am Sonnabendvormittag der Dreimast-Toppsegelschoner „Thor Heyerdahl“ nach 183 Tagen und 12 480 Seemeilen in Kiel ein. Es war die zehnte Reise im Rahmen des Projekts „Klassenzimmer unter Segeln“ (KUS) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das Kommando hatte Kapitän Detlef Soitzek. Nicht nur die vielen Freudentränen sorgten für leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit – die Teilnehmer eines Maschinistenlehrgangs der Kieler Feuerwehr sorgten kurzerhand für Wasserfontänen und damit verbunden für ein Einlaufen unter einem Regenbogen.

34 Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs aus ganz Deutschland waren im Oktober zu ihrer Reise gestartet, die sie bis in die Karibik führte. Neben Schulunterricht haben sie das seemännische Handwerk erlernt, viel erlebt und von der Welt gesehen. „Ihr habt fast 13 000 Seemeilen zurückgelegt, habt Stürme erlebt und seid sicher auch etwas andere Menschen geworden“, sagte Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar, der das Schiff begrüßte, für das die Stadt die Patenschaft übernommen hat. Von den Jugendlichen, die er vor einem halben Jahr verabschiedet hatte und die er nun wieder als junge Seeleute willkommen hieß, wünschte sich Tovar, „dass sie ab und zu an die „Thor Heyerdahl“ und damit auch an Kiel denken“.

An die „Thor“ denken wird sicher auch Tobias Lengdobler aus Bayern, der am Sonnabend als Rudergänger am Anlegemanöver aktiv beteiligt war, was Mutter Andrea Lengdobler „unglaublich stolz machte“. Zusammen mit Ehemann Alexander, Sohn Moritz und Schwiegervater Erwin Lengdobler wartete sie am Kai des Seefischmarktes und konnte die Ankunft kaum erwarten. Für Tobias selbst – und wohl auch die meisten anderen – war die Rückkehr mit gemischten Gefühlen verbunden. „Einerseits freut man sich auf die Familie, andererseits ist es auch der Abschied von neuen Freunden, von der „Bordfamilie“, mit der man das letzte halbe Jahr sowie auch Weihnachten und Silvester verbracht hat“, so der 17-Jährige. Und weiter: „Es war aber toll, diese Reise erleben zu dürfen. Wir haben unheimlich viel gesehen, erlebt und auch gelernt. Und auch, dass man sich geistig wie körperlich verändert hat, spürt man“.

Auf jeden Fall haben die Jugendlichen ein Abenteuer hinter sich, dass ihnen keiner mehr nehmen kann, und sicherlich wurden auch Freundschaften fürs Leben geschlossen.