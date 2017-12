Schleswig-Holsteiner streiten immer mehr

von md

Die Wut wohnt im Kreis Segeberg. Nirgendwo sonst in Schleswig-Holstein gibt es so viel Streit um Scheidungen, Erbe und Verkehrsunfälle. Das geht aus Zahlen des Rechtsschutzversicherers Advocard hervor. Demnach kommen auf 100 Einwohner im Kreis 29,9 Auseinandersetzungen. Im Landesdurchschnitt sind es 25,9 Fälle. Mit anderen Worten: Rechnerisch ist jeder Vierte im Norden in einen Rechtsstreit verwickelt. Im bundesweiten Vergleich bringt es Schleswig-Holstein damit auf Platz fünf.

„Die Frage, wer Recht hat, wird immer öfter juristisch geklärt. Es wird immer mehr gestritten, zunehmend auch wegen eher geringer Streitwerte“, sagte Advocard-Vorstandssprecher Peter Stahl. Einen leichten Rückgang gab es in Schleswig-Holstein so auch nur in Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Stormarn. In allen anderen Kreisen legte das Streitaufkommen zu – besonders stark in Neumünster. Hier wurden je 100 Einwohner 7,6 Fälle mehr gezählt als zwei Jahre zuvor. Aber auch in Flensburg (+5,4) sowie in Kiel und Dithmarschen (jeweils +4,8) kam es zu mehr Auseinandersetzungen. Landesweit stieg das Streitaufkommen von 23,6 auf 25,9 Fälle.

„Dies liegt sicherlich auch an der steigenden Anzahl von Gesetzen und Verrechtlichung der Gesellschaft“, sagt Stahl. Während vor allem das Privatleben mit Scheidungen und Erbschaften den Stoff für einen Großteil der Streitfälle liefert, gibt es regionale Unterschiede. So bekommt man sich in Flensburg in jedem fünften Fall (18,2 Prozent) wegen Miet- und Wohnangelegenheiten in die Haare. In Ostholstein dreht es sich in jedem vierten Fall (27,4 Prozent) um Verkehrsthemen. In Sachen Streitwert macht wiederum Nordfriesland und Dithmarschen niemand etwas vor. In mehr als jeder zehnten Auseinandersetzung, zu der es dort kommt, beläuft sich der Streitwert auf bis zu 50 000 Euro.

Bundesweit stieg das Streitaufkommen laut Advocard von 22,3 auf 25,1 Fälle je hundert Einwohner. Doch Advocard zählt als Streitfall bereits die Kontaktaufnahme mit der Versicherung. Tatsächlich ist die Zahl der neu zu verhandelnden Zivilverfahren bei Amtsgerichten rückläufig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist sie von 1,5 Millionen in 2003 auf 986 000 im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Zahl neuer Zivilverfahren an Schleswig-Holsteins Amtsgerichten ist in den letzten drei Jahren um fast elf Prozent gesunken.