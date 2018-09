Kieler Landtag aktuell : Schleswig-Holstein will Zuwanderungesetz mitgestalten – AfD provoziert

22 Debatten stehen in dieser Woche auf der Tagesordnung. Auch die Marschbahn wird die Abgeordneten in Kiel erneut beschäftigen.

von Dana Ruhnke

05. September 2018, 14:03 Uhr

Kiel | Der Kieler Landtag tagt wieder - er ist am Mittwoch zur ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammengekommen. Dabei ging es am Vormittag auch um das Thema Asylrecht. Das Ergebnis: Schleswig-Holstein will sich bei der Ausarbeitung des vom Bund geplanten Einwanderungsgesetzes mit konkreten Vorschlägen einbringen. Der Landtag beschloss einen solchen Antrag der Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP mit Unterstützung des SSW. Die SPD enthielt sich, die AfD stimmte dagegen. Beide Parteien hatten eigene Anträge eingebracht.

Ziel des Gesetzes sollte sein, mit einer Anwerbestrategie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mit dem Gesetz solle die Grundlage für die Einwanderung von gut ausgebildeten Fachkräften nach Deutschland auf Dauer geschaffen werden. Einen Einwanderungsantrag solle jeder stellen können, der nicht Deutscher oder EU-Ausländer ist und die im Einwanderungsgesetz geregelten Voraussetzungen erfüllt.

Kriterien für eine Einwanderung müssen erfüllt sein

Für Schutzsuchende, die vor Inkrafttreten des Einwanderungsgesetzes eingereist sind, müsse ein Spurwechsel möglich sein, sofern die Kriterien für eine Einwanderung erfüllt seien - dazu sollten die fachliche Qualifikation gehören sowie das Alter, die Integrationsfähigkeit, die Sprachkenntnisse, „und die Prognose, dass Sozialleistungen perspektivisch nicht in Anspruch genommen werden müssen, zum Beispiel durch Nachweis eines Arbeitsvertrages.“ Eine Punkteschema solle entscheiden.

Die SPD hatte in ihrem Antrag ein Abschiebemoratorium für gut integrierte Asylbewerber bis zur Einführung des Einwanderungsgesetzes gefordert. Das findet sich im beschlossenen Antrag nicht.

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) waren sich aber einig, es sei ein Irrsinn, voll integrierte Asylbewerber, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, abzuschieben, um im Ausland dann solche Kräfte anwerben zu wollen.

AfD provoziert – und erntet massive Kritik der anderen Parteien

Zuvor ging es bei einer Aktuellen Stunde um die Vorfälle in Chemnitz – und Äußerungen der AfD-Vorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein zu diesem Thema. Die AfD-Landtagsfraktion hat dabei nach Ansicht der anderen Parteien im Parlament ihre bürgerlich-konservative Maske fallen lassen und Nähe zu Neonazis gezeigt. Stegner hielt von Sayn-Wittgenstein und AfD-Fraktionschef Jörg Nobis vor, rechtsextremistische Reden gehalten zu haben. Auch CDU, Grüne, FDP und SSW waren entsetzt über deren Äußerungen und betonten, Demokratie und Grundwerte entschieden gegen alle Angriffe zu verteidigen. „Wir sind mehr“, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms.

Die Jamaika-Regierungsfraktionen hatten die Aktuelle Stunde beantragt. Nach der Tötung eines 35-jährigen Chemnitzers hatte sie von „ausufernder Ausländergewalt“ gesprochen und die öffentlich-rechtlichen Medien als „Propagandaapparat“ im Stil der früheren DDR-Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“ bezeichnet.

Sayn-Wittgenstein meinte in ihrer Pressemitteilung, dass „Millionen illegal Eingereister unser Rechtssystem vorführen und unsere Kultur, die wir in Jahrhunderten erschaffen haben, verachten und zerstören“. Nach Gewaltverbrechen in Kandel und Offenburg stehe mit Chemnitz eine dritte Stadt „symptomatisch für eine verfehlte Politik und Propaganda, die uns importierte Vergewaltigungen und Tötungen als Einzelfälle verkaufen will“.

Im Parlament nahm Sayn-Wittgenstein ihre Vorwürfe nicht zurück, im Gegenteil. In ihrem knapp eine halbe Minute dauernden Redebeitrag warf sie den Politikern der anderen Parteien vor, kein Wort zu finden für Morde, für die sie - die Parteien - die politische Verantwortung trügen. „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“, beendete die AfD-Politikerin ihren kurze Rede. AfD-Fraktionschef Nobis hielt den öffentlich-rechtlichen Medien vor, gezielt falsch über die Vorgänge in Chemnitz zu berichten. Hetzjagden auf Demonstranten seien bisher nicht belegt. Er sprach von „Lügenpresse“ und verglich wie Sayn-Wittgenstein die öffentlich-rechtlichen Medien mit der „Aktuellen Kamera“ zu DDR-Zeiten.„Die AfD lässt ihre Maske fallen, die ohnehin locker saß“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Der Vergleich der heutigen Medien mit der DDR bedeute eine Verharmlosung des SED-Regimes.

CDU-Fraktionschef Tobias Koch betonte, die Aktuelle Stunde, die der AfD Aufmerksamkeit verschaffe, habe dennoch Sinn gemacht, da man jetzt wisse, wo die AfD-Fraktion stehe - in der Nähe zu Neonazis. Der Grünen-Politiker Lasse Petersdotter machte die AfD dafür mitverantwortlich, dass Journalisten inzwischen gewalttätig angegriffen würden. Er warnte auch vor Gleichgültigkeit, man dürfe die AfD nicht einfach gewähren lassen. Stegner verlangte eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.

Landtagspräsident Klaus Schlie griff dreimal in der Debatte ein. Nach der Rede von Nobis sagte Schlie, „den Begriff der Lügenpresse halte ich für dieses Parlament für unangemessen“. Zu Stegners Vorwürfen an die beiden AfD-Politiker meine Schlie, es sei problematisch, ihnen persönlich Rechtsextremismus vorzuwerfen. Und Äußerungen des AfD-Abgeordneten Frank Brodehl kommentierte Schlie, es sei besser, wenn er den Redebeitrag beende, er sei dieses Hauses nicht würdig.

Nach der Aktuellen Stunde schrieb Stegner einen Brief an Schlie. „Ich halte Ihre Bewertung meiner Ausführungen - gerade im Kontext der heutigen Debatte - für unangemessen.“ Die Abgeordnete von Sayn-Wittgenstein habe behauptet, „die demokratischen Parteien, mithin wir Abgeordnete der demokratischen Fraktionen dieses Landtages, seien “politisch verantwortlich„ für Morde und Vergewaltigungen und Deutschland sei auf dem Weg in eine Diktatur.“ Nobis habe sich anschließend ausdrücklich zu den Ausführungen seiner Fraktionskollegin bekannt und ferner behauptet, in Deutschland gebe es keine freie Presse mehr, sondern eine von den „Systemparteien“ gelenkte „Lügenpresse“. „Wenn solche Äußerungen vor dem Parlament nicht als die Haltung von Rechtsextremisten bewertet werden dürfen, dann Herr Präsident, haben wir in der Tat ein unterschiedliches Verständnis von den Grundwerten unserer freiheitlichen Demokratie“ schrieb Stegner. „Das würde ich sehr bedauern.“

Bildungspolitische Themen am Nachmittag

Zwei bildungspolitische Themen stehen am Nachmittag auf der Agenda: Von großem Interesse sind dabei die Ergebnisse einer Befragung von Lehrern zu ihrer Arbeitsfähigkeit und Gesundheit. Der SSW drängt darüber hinaus auf eine Einführung von Philosophieunterricht an allen Schulen als Alternative zum Fach Religion. Ziel sei es Wahlfreiheit im Sinne der Religionsfreiheit zu gewährleisten.

So geht's am Donnerstag und Freitag weiter

Der heiße und trockene Sommer beschäftigt den Landtag am Donnerstagvormittag – konkret: seine Folgen für die Landwirtschaft. Die Abgeordneten beraten über ein Bund-Länderprogramm für durch Dürre in Not geratene Bauern. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen erneut das Thema eSport und eine mögliche Förderung sowie eine mögliche Einrichtung einer Akademie an der FH Westküste. In einem SPD-Antrag fordert die Partei zudem ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen, so wie es in der Mehrheit der EU-Staaten bereits der Fall ist. Das Thema Marschbahn eröffnet die Nachmittagssitzung.

Am letzten Sitzungstag wird die Landesregierung sich zu den Themen Ostseepolitik, Schafhaltung und Elektromobilität äußern. Zuvor steht die von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) angepeilte Abschaffung des Einheitslehrers im Mittelpunkt. Das gemeinsame Lehramt für angehende Pädagogen an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen soll abgeschafft werden. Ebenfalls am Freitag geht es um den Umgang mit Wölfen. Die AfD will im Zweifelsfall „Problemwölfe“ erlegen lassen.

Die Themen im Überblick:

Mittwoch

Änderung des Rettungsdienstgesetzes Die fachlichen Anforderungen für Notärzte werden vereinheitlicht, und die länderübergreifende Kooperation von Rettungsdiensten wird rechtlich auf sichere Beine gestellt. Das sieht eine Änderung des Rettungsdienstgesetzes vor, die der Sozialausschuss dem Landtag zur Annahme empfiehlt. Jamaika und AfD votierten im Ausschuss für eine leicht veränderte Fassung des Entwurfes aus dem Sozialministerium. SPD und SSW enthielten sich. Sie hatten im Ausschuss Bedenken gegen einen Passus zur Auftragsvergabe beim Katastrophenschutz geäußert. Die beiden Oppositionsparteien befürchten, dass die zuständigen Landkreise künftig private Anbieter bevorzugen könnten, zulasten der klassischen Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, Malteser oder Johanniter. „Damit geraten die vielen Ehrenamtlichen in diesen Organisationen ins Hintertreffen, wenn private Träger die Vergabekriterien von Großschadensereignissen erfüllen und billiger sind“, klagte der SPD-Abgeordnete Bernd Heinemann. Denny Bornhöft (FDP) wies dies als „unzutreffende Panikmache“ zurück. Retten über Landesgrenzen hinaus Ein weiterer Kernpunkt der Reform: Mediziner, die sich um die Position eines Leitenden Notarztes bewerben, sollen künftig ein Qualifikationsseminar der Landesärztekammer oder eine als gleichwertig anerkannte Weiterbildung besuchen. Für größere Notfälle mit zahlreichen Verletzten oder Erkrankten sei dies „unerlässlich“, heißt es zur Begründung. Darüber hinaus wird eine rechtliche Grauzone beseitigt, in der sich derzeit heimische Rettungsdienstträger bewegen, die mit Rettungsdiensten aus Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Dänemark kooperieren. Eine solche Zusammenarbeit soll nun ausdrücklich erlaubt werden.

Änderung des Vergaberechts in SH Die Landesregierung will die Vergabe öffentlicher Aufträge von Kreisen, Kommunen und öffentlichen Unternehmen vereinfachen und damit mittelstandsfreundlicher gestalten. Laut dem von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) Ende März vorgelegten Gesetzentwurf müssen Nachhaltigkeitsaspekte bei Vergaben der öffentlichen Hand im Norden künftig nicht mehr zwangsläufig berücksichtigt werden. Über den entsprechenden Gesetzentwurf diskutiert das Plenum in Erster Lesung. Unter anderem soll es laut dem Papier künftig ausreichen, wenn Unternehmen sich mit Eigenangaben und einer Eigenerklärung um Aufträge bewerben. Qualifikationsnachweise müssten dann nur noch von dem Unternehmen erbracht werden, das für den Zuschlag vorgesehen ist. Nach dem derzeit gültigen Tariftreue- und Vergabegesetz haben die Firmen sogenannte „Präqualifikationsnachweise“ zu erbringen. Vergabe-Mindestlohn bleibt bei 9,99 Euro Das alte Tariftreuegesetz soll mit Inkrafttreten der neuen Regelungen aufgehoben werden. Der von der Landesregierung vorgelegte Entwurf beschränke sich „auf wesentliche Regelungen und verzichte auf redundante und rein deklamatorische Bestimmungen“, heißt es zur Begründung. Entfallen würde damit beispielsweise die Vorschrift, dass öffentliche Auftraggeber organisatorische Maßnahmen für eine unabhängige rechnerische Prüfung sicherstellen müssen. Auch die ausdrückliche Verpflichtung, dass diese für „förmliche Vergabeverfahren“ von Bauleistungen Kontrollmechanismen vorhalten, um „nachträgliche Angebotsmanipulationen“ zu verhindern, wäre vom Tisch. Darüber hinaus stellt das Gesetz mit Verweis auf das Wettbewerbsrecht frei, ob „soziale, gleichstellungs- und umweltbezogene Aspekte“ mit in das Vergabeverfahren einbezogen werden. In dem Gesetzentwurf heißt es dazu grundsätzlich: „Öffentliche Aufträge werden im Wege transparenter Verfahren und grundsätzlich im Wettbewerb vergeben unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit.“ Für einen geordneten Ablauf der Verfahren verweist das Gesetz auf entsprechende Bundesregelungen. Der Vergabe-Mindestlohn verbleibt laut dem Gesetzentwurf bei 9,99 Euro. SSW tritt für ÖPNV- und SPNV-Mitarbeiter ein Mit einem Änderungsantrag will der SSW unter anderem spezielle Regelungen für Beschäftigte des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) in den Entwurf einfließen lassen. So soll festgeschrieben werden, dass für sie der vor Ort gültige Tariflohn vom Arbeitgeber einzuhalten ist, und sie nach Ausschreibungen verbindlich von neuen Anbietern übernommen werden müssen. Weiterhin verlangt der SSW, dass sich der vergaberechtliche Mindestlohn an dem Grundgehalt der untersten im Landesdienst besetzten Entgeltgruppe für den öffentlichen Dienst der Länder zu halten hat. Unterdessen hat die SPD bereits öffentlich kritisiert, dass mit der geplanten Novelle des Vergaberechts der Nachhaltigkeits-Gedanke in den Hintergrund trete. Wenn künftig verstärkt auf Freiwilligkeit gesetzt werde, würden die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verfehlt. Nach Ansicht der SPD sind Beschaffungen unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten nicht zwangsläufig mit Mehrkosten verbunden. Gleichwohl fürchtet die Fraktion bei knappen Kassen Auswirkungen der Novelle. „Wenn Gemeinden konsolidieren müssen, wird auf Nachhaltigkeit nicht mehr geachtet“, hieß es.

Rahmenbedingungen für Freiwilligendienste verbessern Der SSW fordert die Landesregierung auf, Freiwilligendienste wie das Freie Soziale Jahr oder das Freie Ökologische Jahr attraktiver zu gestalten. Es geht beispielsweise um eine höhere Vergütung. Außerdem sollen die jungen Freiwilligen eine Ermäßigung in Bus und Bahn erhalten und von der Rundfunkabgabe befreit werden. Unis sollen FSJ und FÖJ als Wartesemester anerkennen. Zudem ruft der SSW die Landesregierung auf, stärker die Werbetrommel für die Freiwilligendienste zu rühren. Im Freiwilligen Sozialen Jahr können sich Jugendliche und junge Erwachsene nach der Schule mit Blick auf ihre berufliche Zukunft orientieren und beispielsweise bei Sozialverbänden, kirchlichen Trägern oder Kommunen zwölf Monate lang mitarbeiten. Beim FSJ Kultur wirken junge Menschen in kulturellen Einrichtungen, Initiativen und Projekten mit. Das Freiwillige Ökologische Jahr bietet ein Engagement für Umwelt und Natur, etwa in einer Schutzstation oder bei einem anerkannten Umweltverband. Land sieht gute Nachfrage Laut Landesregierung gibt es in Schleswig-Holstein etwa 1600 FSJ- und 170 FÖJ-Plätze. Die Nachfrage sei gut. Weitere Freiwilligendienste sind der vom Bund eingerichtete Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) und der „Freiwilligendienst aller Generationen“.

Arbeitsfähigkeit und Gesundheit aus Sicht der Lehrkräfte Nur gut die Hälfte der Lehrer in Schleswig-Holstein hat eine gute oder sehr gute Arbeitsfähigkeit. Das geht aus einer repräsentativen Statuserhebung des Bildungsministeriums hervor. Ende 2017 hatten sich an der Umfrage über 9000 Lehrer sämtlicher Schularten beteiligt. Die Ergebnisse deuteten auf mehrere Handlungsbedarfe hin, heißt es in einem jetzt vorliegenden Regierungsbericht zum Thema Arbeitsfähigkeit und Gesundheit aus der Sicht von Lehrkräften. Laut den Umfrageergebnissen sind rund 72 Prozent der Lehrer in Schleswig-Holstein mit ihrer Arbeit im Allgemeinen zufrieden. 79 Prozent haben eine „gute bis ausgezeichnete Gesundheit“. 73 Prozent der Befragten seien mindestens zweimal zur Arbeit gegangen, obwohl sie krankheitsbedingt hätten zuhause bleiben müssen. Ministerium weist auf subjektive Angaben hin Als Belastungsfaktoren, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken, wurden vor allem Lärm und Geräusche (von 90 Prozent), Termin und Leistungsdruck (von 63 Prozent) und zusätzliche Aufgaben (von 62 Prozent) genannt. Gebe es zumindest ab und zu Erholungsphasen, seien 90 Prozent der Befragten mit dem Gemeinschaftsgefühl in den Kollegien, der sozialen Unterstützung und den Handlungsspielräumen zufrieden. Die Führungsqualität wurde von 69 Prozent der Lehrer positiv bewertet. Vor allem in Förderzentren und Gemeinschaftsschulen gebe es aber „Informationsmangel“ und „Aufgabenunklarheit“. Das Ministerium verweist darauf, dass die Befragung ausschließlich auf Selbstangaben beruhe, die keine „Fremdbeurteilung und objektiven oder objektivierbaren Kriterien“ ersetzten. Die Befragung sei zudem „in einem engen Zeitfenster in der Vorweihnachtszeit“ erfolgt. Im weiteren Verfahren sollen nun schulartenspezifisch Handlungsbedarfe und Konsequenzen „intensiv diskutiert werden“.

Änderung des Gesetze über Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Die letzte Ruhestätte für einen Verstorbenen kann Hinterbliebene teuer zu stehen kommen. Die Kosten gehen oft in die Tausende. Doch nicht immer ist klar, wer dafür aufkommen muss. Das könnte sich nun ändern. Der SSW will in der Frage, wer die Kosten für eine Bestattung übernehmen muss, Klarheit schaffen. In Schleswig-Holstein werde dies bisher „sehr unterschiedlich gehandhabt“. Könnten die Kinder eines Verstorbenen nicht zahlen, sei es in der Praxis vorgekommen, dass „nachrangig Verpflichtete“, zum Beispiel Enkelkinder, herangezogen wurden. Im Bestattungsgesetz sei jedoch eindeutig festgeschrieben, dass Hinterbliebene nur in einer bestimmten Reihenfolge zur Kostenübernahme verpflichtet werden können, heißt es dazu im aktuellen Tätigkeitsbericht der Bürgerbeauftragten. So müssten Enkelkinder etwa nicht zahlen, „wenn noch Kinder der oder des Verstorbenen vorhanden sind“ – selbst wenn diese nicht zahlungsfähig seien. Mit der vom SSW vorgeschlagenen Gesetzesänderung, den der Landtag im ersten September-Plenum in Erster Lesung behandelt, sollen „nachrangig Hinterbliebene“ nicht länger belastet werden können.

Religionsfreiheit an öffentlichen Schulen Der SSW im Landtag moniert, dass Schüler in Schleswig-Holstein oftmals nicht zwischen Religions- und Philosophieunterricht wählen könnten. Dadurch werde die „Religionsfreiheit in unzulässiger Art und Weise“ eingeschränkt. Die Abgeordneten der Minderheitspartei fordern daher, „dass ab dem Schuljahr 2019/2020 in jeder öffentlichen Schule, in der Religionsunterricht erteilt wird, parallel auch Unterricht in Philosophie“ angeboten wird – so wie es im Schulgesetz vorgeschrieben sei. Zudem müssten die Schulen auf die Wahlfreiheit zwischen beiden Fächern hinweisen. Aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage des SSW geht hervor, dass derzeit rund 173.300 Kinder und Jugendliche an 715 öffentlichen Schulen im Land in evangelischer Religion unterrichtet werden. 314 Schulen würden sogenannten „gleichwertigen Unterricht“ anbieten, hieß es im Juni aus dem Ministerium.

Donnerstag

Auswirkungen des trockenen Sommers auf die Landwirtschaft Der Sommer 2018 war in Schleswig-Holstein mit durchschnittlich 18,4 Grad Celsius der wärmste seit Beginn der Messungen im Jahr 1881. Die Sonnenanbeter freut es, die Bauern beklagen extreme Verluste – laut Landwirtschaftsministerium wurde die schlechteste Ernte in Schleswig-Holstein seit 1976 eingefahren. Bundesweit sind rund 10.000 Betriebe in ihrer Existenz bedroht. Vor diesem Hintergrund will der Bund bundesweit 150 bis 170 Millionen Euro geben, die Länder legen die gleiche Summe obendrauf. Über die aktuelle Situation soll jetzt die Landesregierung auf Antrag der Koalitionsfraktionen im Parlament berichten. Es wird die erste Rede des neuen schleswig-holsteinischen Agrarministers Jan Philipp Albrecht (Grüne) sein, der die Nachfolge seines nach Berlin gewechselten Parteifreundes Robert Habeck zu Monatsbeginn angetreten hat. Vergangene Woche hatte Albrecht bereits das Bund-Länderprogramm für durch Dürre in Not geratene Landwirte begrüßt. Pakt für Landwirtschaft, Klima und Umwelt angeregt Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte den Bauern im Land Unterstützung zu. Die Landesregierung habe schnell und unbürokratisch erste Schritte unternommen, um den Landwirten zu helfen, sagte der Regierungschef vergangenen Freitag beim Landesbauerntag in Rendsburg. So sei seit dem 1. Juli beispielsweise die Futternutzung von Brachen auf ökologischen Vorrangflächen möglich. Außerdem seien die Finanzämter im Land angewiesen worden, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Die Landesregierung werde sich dafür einsetzen, dass die Verfahren für gezielte Hilfszahlungen beschleunigt werden, so Günther. Schleswig-Holsteins Bauernverbandspräsident Werner Schwarz hatte zuvor die bereitgestellten Dürrehilfe-Mittel für die Landwirte begrüßt. Zugleicht machte er sich für einen Pakt für Landwirtschaft, Klima und Umwelt stark. Darin sollten beispielsweise Vertreter von Verbänden des Natur-, Umwelt und Tierschutzes, der Land- und Forstwirtschaft sowie alle politischer Parteien und der Wissenschaft dabei sein. Schwarz schlug vor, dass das Landwirtschaftsministerium als offizielle Stelle einladen könnte.

eSport in SH fördern CDU, FDP und Grüne haben einen Forderungskatalog mit sieben Forderungen an die Landesregierung vorgelegt, der ein Bekenntnis zu der „wachsenden Bedeutung von eSport“ einfordert. Ziel der Jamaika-Koalition ist es, den E-Sport im Norden zu fördern. E-Sport steht für elektronischen Sport, also den geregelten Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computer- und Videospielen. Unter anderem will die Koalition den „Sport“ in den Vorschriften über die Gemeinnützigkeit verankern. Außerdem wird in dem Antrag die Einrichtung einer „eSport-Akademie an der FH Westküste“ angeregt, und mit den Kommunen soll überlegt werden, „wie eSport in der Jugendarbeit pädagogisch eingesetzt und infrastrukturell gefördert werden kann“. Der Grünen-Netzpolitiker Rasmus Andresen versprach bei der Vorstellung des Antrages: „Wir werden Schleswig-Holstein zum Gaming- und E-Sport-Land machen“. Denn: Gaming sei mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor. Hiesige Spieleentwickler fördern Laut Andresen wird in vielen anderen Bundesländern die Entwicklung von Games inzwischen unterstützt. Auch hierzulande würden immer mehr junge Schleswig-Holsteiner Onlinespiele entwickeln, „wegen fehlender Unterstützung aber abwandern“. Die Landesregierung müsse Start-Ups in diesem Bereich fördern, fordert der Grünen-Politiker.

Strategien gegen Lebensmittelverschwendung Weit über zehn Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich landen auf dem Müll. Das verursacht enorme Energie- und Wasserkosten und hat durch Düngung und Treibhausgas-Emissionen negative Folgen für das Klima. Allein in Privathaushalten kommen sechs bis sieben Millionen Tonnen jedes Jahr in die Tonne, wie eine Studie der Uni Stuttgart zeigt. Das sind pro Kopf etwa 85 Kilogramm. Die SPD fordert vor diesem Hintergrund eine nachhaltige Strategie gegen Lebensmittelverschwendung. Akteure aus diesem Bereich sollen besser vernetzt, Forschungsprojekte unterstützt und die Ernährungsbildung in den Schulen gestärkt werden. Zudem müssten ins Landesvergaberecht „Kriterien zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten“ integriert und im Abfallwirtschaftsplan „Methoden der Erfassung und quantitative Reduktionsziele“ festgelegt werden, fordern die Sozialdemokraten. Die Öffentlichkeit soll zudem intensiver aufgeklärt und informiert werden, etwa auch über Wettbewerbe. Und: Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bund und auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass „eine einheitliche Mengenerhebung und Maßnahmenanalyse eingeführt wird, die ein abgestimmtes Vorgehen aufgrund vergleichbarer Daten ermöglicht“. Lebensmittelabfälle bis 2030 halbieren Über 60 Prozent des Lebensmittelabfalls entstehe entlang der Wertschöpfungskette, 40 Prozent lägen in der Verantwortung der Verbraucher, so die SPD. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Deutschland sich einem 2016 aufgestellten politischen Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung verpflichtet habe, die Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren.

Informatikunterricht zukunftsweisend voranbringen Die regierungstragenden Fraktionen wollen den Informatik-Unterricht in den Oberstufen aufwerten und das Fach als Profilfach anbieten. Damit könnten Schüler Informatik als Schwerpunktfach für das Abitur wählen. Gleichzeitig soll Informatik als Mangelfach anerkannt werden. So haben angehende Lehrer mit einem solchen Fach bei der Bewerbung um einen Referendariatsplatz bessere Chancen gegenüber Konkurrenten mit weniger gefragten Schulfächern – das sieht die entsprechende Landesverordnung für den Vorbereitungsdienst von Lehrern vor. Ein Profil Informatik könne die Potenziale von Schülern in diesem Bereich stärker fördern und fordern, heißt es in dem Antrag von CDU, Grünen und FDP. Und: Informatik in der Oberstufe ermögliche es Absolventen, „sich bereits zu Schulzeiten intensiver für einen eventuellen Werdegang in digitalen Berufen zu qualifizieren“.

Zweigleisiger Ausbau der Marschbahn und Planungsverfahren für die S4 Wegen der anhaltenden Probleme auf der Marschbahnstrecke Hamburg-Sylt hat die Deutsche Bahn im Juli nach vehementem Einsatz der Politik bekannt gegeben, bis 2022 für 140 Millionen Euro rund 200 Kilometer Gleise und mehr als 30 Weichen erneuern lassen. Weitere 20 Millionen Euro investiert das Unternehmen in Bahnübergänge, Signaltechnik und Brücken. Jetzt fordern CDU, Grüne und FDP explizit den zweigleisigen Ausbau des Streckenabschnitts zwischen Klanxbüll und Niebüll. Die Eingleisigkeit und die hohe Zugdichte führen zu einem fast täglich wiederkehrenden chaotischen Fahrplan mit vielen Ausfällen und Verspätungen. Der zweigleisige Ausbau ist in dem Investitionspaket der Bahn nicht enthalten, obwohl das 14 Kilometer lange Nadelöhr zwischen Klanxbüll und Niebüll als Hauptgrund für Zugverspätungen gilt. Denn wegen der dortigen Eingleisigkeit kann der Verkehr bei Problemen nicht umgeleitet werden. Auch Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) dringt auf Zweigleisigkeit. Seiner Ansicht nach reichen die 160 Millionen Euro der Bahn für die Grundsanierung der maroden Strecke nicht aus. In Berlin müsse endlich begriffen werden, dass ein umfangreicherer Ausbau als „vordringlicher Bedarf“ in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden müsse, sagte Buchholz kürzlich auf dem zweiten „Marschbahngipfel“ im nordfriesischen Niebüll. Land soll in Berlin Druck machen Die Strecke von Sylt auf das deutsche Festland habe als „zentrale Verkehrsanbindung“ eine „besondere Bedeutung“, begründen die drei Koalitionsfraktionen ihren Antrag im Landtag. Sie schlagen vor, den Ausbau als eines von bundesweit fünf Pilotprojekten auszuwählen, für die Baurecht auf Grundlage von sogenannten Maßnahmengesetzen erprobt werden soll. Dafür soll sich die Landesregierung auf Bundesebene einsetzen. Seit Februar hat Schleswig-Holstein wegen Zugausfällen und mangelnder Pünktlichkeit auf der Marschbahnstrecke Hamburg-Sylt Auszahlungen an die Deutsche Bahn in Höhe von 2,25 Millionen Euro zurückgehalten. Zudem brummte das Land der Bahn im Juli erneut eine Strafzahlung von 350.000 Euro auf. Für die rund 2.000 genervten Pendler gibt es Entschädigungen. Das Thema war bereits mehrfach im Landtag beraten worden. S4 schnell planen Im Zuge der Beratung wird auch ein SPD-Antrag zur S-Bahnlinie 4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe aufgerufen. Darin geht die Bitte an die Landesregierung, die Gespräche mit dem Land zu führen, damit das Projekt „zügig“ realisiert werden kann. Zuletzt hatten sich im Dezember 2017 alle Fraktionen für den schnellen Ausbau der S-Bahn-Linie ausgesprochen. Der Landtag folgte damals einstimmig einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg, mit der auch eine baldige Finanzierungszusicherung des Bundes gefordert worden war.

Verbot von Wildtierhaltung in Zirkussen Die SPD unternimmt erneut einen Vorstoß, um die Haltung von wildlebenden Tierarten im Zirkus zu verbieten. Der Bundesrat habe bereits mehrfach festgestellt, dass für bestimmte Tierarten eine artgerechte Haltung im Zirkus nicht möglich sei – die Bundesregierung habe jedoch von einer entsprechenden im Tierschutzgesetz verankerten Ermächtigungsgrundlage bis heute keinen Gebrauch gemacht, heißt es zur Begründung. Innerhalb der EU habe mittlerweile die Mehrheit der Mitgliedstaaten die Haltung von Wildtieren im Zirkus verboten oder deutlich eingeschränkt. „Es wird Zeit, dass auch Deutschland den nächsten Schritt im Tierschutz macht“, sagte die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sandra Redmann, bei der öffentlichen Vorstellung des Antrags. Der tierschutzpolitische Sprecher Stefan Weber ergänzte: „Wildtiere zu dressieren, damit sie Kunststücke vor Publikum machen, widerspricht jeder Form von artgerechter Haltung“. Dies trage auch nicht zum Erhalt der Art bei. Vergangene Initiativen ohne Erfolg Mit dem Antrag soll die Landesregierung veranlasst werden, auf Bundesebene auf das Haltungsverbot zu drängen. In dem Papier der SPD werden allerdings keine wildlebenden Tierarten, die aus Zirkussen verbannt werden sollen, explizit aufgeführt. Der Bundesrat hatte zuletzt im März 2016 die Bundesregierung aufgefordert, gegen die Zurschaustellung großer Wildtiere in Zirkussen vorzugehen. Vor allem Elefanten, Großbären, Giraffen, Nashörner, Nilpferde und einige Affenarten litten in Zirkussen, hieß es in dem von der Länderkammer verabschiedeten Antrag. Dem Entschließungsantrag Hessens hatte sich Schleswig-Holstein – unter anderem auf Druck der SPD – mit weiteren Bundesländern angeschlossen. Bereits 2003 und 2011 hat es ähnliche Vorstöße gegeben.

Gebührenordnung für Immobilienmakler einführen Die SPD fordert eine verbindliche Gebührenordnung für Makler, die sich an der für Notare orientiert. Angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt sei es erforderlich, „ein angemessenes Verhältnis von Gebühren und Leistungen bei der Vermittlung von Wohnimmobilien durch Regulierung herzustellen“, heißt es in einem vorliegenden Antrag. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für die Einführung einer verbindlichen Gebührenordnung einzusetzen. Bei Haus- oder Wohnungskäufen fressen Maklerkosten und die zu zahlende Grunderwerbssteuer häufig einen Großteil des angesparten Eigenkapitals auf, zumal die Nebenkosten bei steigenden Immobilienkosten mitsteigen. Die Maklergebühr schwankt in Deutschland zwischen 7,14 bis 5,95 Prozent des Kaufpreises. In Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Brandenburg zahlt der Käufer die Provision komplett, in den anderen Bundesländern, wie auch in Schleswig-Holstein, wird sie in der Regel geteilt zwischen dem Käufer und Verkäufer. Bestellerprinzip bald auch bei Verkäufen? Auf Bundesebene ist derzeit eine Reform in der Diskussion, wonach bei Immobilienverkäufen derjenige die Maklerkosten zu tragen hat, der den Makler beauftragt. Dieses sogenannte Bestellerprinzip wurde 2015 bereits bei der Vermittlung von Mietwohnungen eingeführt.

Medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen verbessern Die SPD beklagt Engpässe bei der medizinischen Versorgung von Kindern in vielen Regionen Schleswig-Holsteins. „Familien haben Schwierigkeiten, im Umkreis ihres Wohnumfeldes bei einem Kinderarzt überhaupt einen Termin zum Beispiel für Vorsorgeuntersuchungen zu erhalten“, heißt es in einem Antrag, mit dem die Landesregierung aufgefordert wird, in einem mündlichen Bericht über die Situation zu informieren. „Zwar gibt es hierzulande rein rechnerisch keinen Kinder- und Jugendärztemangel, die Realität zeigt aber, dass die Sicherstellung der Versorgung in manchen Regionen gefährdet ist“, sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Bernd Heinemann gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Besonders kinderreiche Stadtteile seien von „faktischen Versorgungsengpässen“ stark betroffen. Kinderschutzgesetz regelt Früherkennungsuntersuchungen In Schleswig-Holstein gibt es im Rahmen des Kinderschutzgesetzes ein verbindliches Einladungswesen zu den Früherkennungsuntersuchungen. So bekommen die Eltern eines jeden Kindes mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein von der U4 bis zur U9 zu jeder Früherkennungsuntersuchung eine Einladung vom Landesfamilienbüro. Erfolgt keine Rückmeldung eines Arztes über die Durchführung, so wird mit einem Erinnerungsschreiben auf die Bedeutung der Untersuchung hingewiesen. Geht auch jetzt keine Rückmeldung ein, wird das Gesundheits- oder Jugendamt der Kommune tätig und nimmt persönlich Kontakt auf, um die Familie kennen zu lernen, zu beraten und bei Bedarf entsprechende Hilfen anzubieten. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es laut Bedarfsplanung in Schleswig-Holstein allerdings genügend Kinderärzte und mit rechnerischen 205,5 Stellen sogar mehr als im Herbst 2012 (190 Stellen). „Ein Fünftel der Kinderärzte im Land ist jedoch 60 Jahre und älter“, sagte Sprecher Delf Kröger der dpa. „Vor allem im ländlichen, aber auch im kleinstädtischen Bereich gibt es teilweise Probleme, Nachfolger zu finden.“

Freitag

Umrüstung von Dieselfahrzeugen Antrag der Afd:

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Bundesratsinitiative der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg für die Nachrüstungsverpflichtung der Automobilhersteller gemäß dem Verursacherprinzip zu unterstützen. Wir fordern die Landesregierung auf, sich damit für rechtliche Rahmenbedingungen zur Zulassung und Markteinführung von tragfähigen Lösungen für die Nachrüstung einzusetzen. Begründung: Die Hardware-Umrüstung von Dieselfahrzeugen müsse zwingend wegen der drohenden angekündigten Fahrverbote realisiert werden. Trotz technischer Möglichkeiten sei dieses nicht in dem Maße von den Automobilherstellern umgesetzt worden. Massiver Druck auf die Automobilhersteller würde die Entwicklung und Herstellung von zukunftsfähigen und schadstoffarmen Fahrzeugen beschleunigen und somit viele gefährdete Arbeitsplätze in Deutschland erhalten. Weiterhin gelte es, die Kommunen bei ihren Bemühungen zur Senkung der hohen Stickoxidwerte im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung zu unterstützen.

Mensch und Tier vor Problemwölfen schützen Antrag der AfD:

Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen des Wolfsmanagements Kriterien festzulegen, die eine zeitnahe und landesweit einheitliche Entnahme von Problemwölfen ermöglichen, um eine Bedrohung für Menschen oder Haus- und Weidetiere abzuwehren. Um den Erhalt des Wolfes sicher zu stellen, soll nach wissenschaftlichen Standards eine Obergrenze des Bestandes festgelegt werden. Darüber hinausgehende Tiere sind durch Schutzjagden zu entnehmen. In einer Verordnung sind die Kriterien festzulegen, die eine Genehmigung der Schutzjagd durch die zuständige Aufsichtsbehörde in konkreten Einzelfällen ermöglicht. Die Entnahme muss mit dem EU-Artenschutz der Fauna-Flora-HabitatRichtlinie sowie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in Einklang stehen. Schutzjagden sind zu dokumentieren. Sobald ein günstiger Erhaltungszustand erreicht ist, sollen die Wolfsvorkommen aus den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie genommen und in den Anhang V überführt werden. Der Wolf soll als - ganzjährig geschützte - jagdbare Art in das Jagdrecht aufgenommen werden.