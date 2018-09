Wohnungsbau : Scharfe Töne im Streit um preiswerte Mieten

Nach dem Grundsatzbeschluss der Ratsversammlung legt sich Haus & Grund mit der politischen Mehrheitskooperation an. SPD, Grünen und FDP sind nämlich überzeugt, dass allein mit der Gründung einer eigenen städtischen Wohnungsgesellschaft der angespannte Wohnungsmarkt entlastet werden kann.

von Udo Carstens

27. September 2018, 19:51 Uhr





Der Streit um die Aufgaben und Bedeutung der künftigen städtischen Wohnungsgesellschaft wird härter. Nach dem Grundsatzbeschluss der Ratsversammlung über die Gründung (wir berichteten) sprach der Eigentümerverein Haus & Grund von „Fehler“, von „Irrtum“, gar von „Affront“. Die politische Kooperation von SPD, Grünen und FDP konterte: „Wir hoffen, dass Haus & Grund sich wieder auf seine Rolle als verantwortungsbewusster Partner besinnt, die der Verband mit seiner Unterschrift unter dem Masterplan Wohnen bekräftigt hat.“

Denn nach Jahren geringen Wohnungsbaus und hohen Mietpreisen steht für die Kooperation fest: „Der Wohnungsmarkt darf nicht sich selbst oder dem zufälligen Interesse von Investoren überlassen werden.“ Dieser Position steht die Erklärung von Haus & Grund komplett entgegen: „Die Lösung der Wohnungsfrage kann nur durch private Investoren gelöst werden.“

Nach den Worten von Stadtrat Gerwin Stöcken soll die künftige Wohnungsgesellschaft sozial benachteiligten Gruppen wieder zu preiswertem Wohnraum verhelfen. Stöcken ergänzte: „Zusehends haben auch Normalverdiener Schwierigkeiten, bezahlbare und angemessene Wohnungen zu finden.“

Sönke Bergemann wittert falsche Konkurrenz: „Es wäre ein großer Fehler, wenn sich die Stadt mit privaten Investoren auf dem schwierigen Grundstücksmarkt ein Wettrennen liefern würde.“ Ganz schädlich wäre es, wenn die Stadt sich wieder das Vorkaufsrecht für Grundstücke und Immobilien sichern würde, auf das sie 2004 verzichtet hatte. Diese Warnung von Haus & Grund betrachten André Wilkens (SPD), Arne Langniß (Grüne) und Christina Musculus-Stahnke (FDP) als „kontraproduktiv“. Seit dem Verzicht „fehlen der Stadt doch Instrumente, um der Spekulation mit Grund und Boden entgegenzuwirken“. In Kiel sind die Mieten laut Kooperation allein zwischen 2013 und 2015 um 20 Prozent gestiegen.

Allerdings: Es dürfe keine lange Verzögerung geben, die Vorkaufsrechte müssten innerhalb von vier Wochen ausgeübt werden. „Die Mühlen der Stadtverwaltung müssen schnell mahlen“, erklärt das Trio der Kooperation. Und verweist zum Abschluss auf Hamburg, wo ein Viertel aller Wohnungen in der Hand städtischer und genossenschaftlicher Unternehmen ist. Die Mieten an der Elbe, sagt die Kooperation, sind längst nicht so stark gestiegen wie in anderen deutschen Großstädten.