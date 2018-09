Schularchiv : Schätze aus frühen Jahren

Schularchive haben es in sich: Sie sind ein Fundus für Hobby-Forscher und bergen manche spannende Geschichte. Die Bestände im Keller der Käthe-Kollwitz-Schule sind jetzt systematisch katalogisiert und damit auch für Außenstehende zugänglich.

von Udo Carstens

18. September 2018, 18:39 Uhr

Der Zauberstab des Historikers heißt „Findebuch“. Hier ist genau vermerkt, wo man die gewünschten Dokumente auch findet. Denn was nützt die beste Sammlung, wenn die Ordnung, die Systematik fehlt? Das Kieler Stadtarchiv hilft gegenwärtig den Schulen, ihre eigenen historischen Bestände durchzuforsten, zu sortieren und zu katalogisieren. An der Käthe-Kollwitz-Schule wurde gestern das erste dieser „Findebücher“ vorgestellt, es besitzt knapp 500 Einträge.

Bilder vom Sportunterricht in den 50er-Jahren, Urkunden aus der Anfangszeit der 1907 gegründeten Schule, Schülerzeitungen aus den 60er-Jahren, Unterlagen zur Kinderlandverschickung in den Kriegszeiten – alles lagerte in der „Rumpelkammer“, wie Geschichtslehrer und Schulhistoriker Norbert Liedtke erklärte.

Vorgänger Rainer Gehrke hatte 2007 die Chronik zum 100. Geburtstag der Schule herausgegeben und dabei so manche interessante Geschichte ausgegraben (etwa über zwei Lehrer, die 1935 von den Nazis aus dem Schuldienst getrieben wurden). Doch mit dem neu angelegten „Findebuch“ sind die historischen Schätze ab sofort auch für die Außenstehenden einsichtig.

Svenja Kahnt und Jutta Briel vom Stadtarchiv waren überrascht, dass die Bestände des Schularchivs uralte Jahrgänge umfassen. Vorgeschrieben ist, dass Abiturarbeiten lediglich zehn Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Doch an der Käthe-Kollwitz-Schule reicht das Gedächtnis bis in die Weimarer Republik und sogar bis in die Kaiserzeit zurück.

In der Reifeprüfung im Fach Deutsch ging es in den Jahren der NS-Diktatur etwa um das Reichserbfolgegesetz, um die Verhütung erbkranken Nachwuchses, um den Kampf um Erdöl und Kautschuk oder um den germanischen Siedlungsraum im Osten“. Malte Schulte, Schulleiter seit 2016, konnte aus den Annalen bereits viele Infos über seine Schule ziehen.

Beispielsweise die Erkenntnis, dass es bei „Käthe Kollwitz“ in der Zeit der Studentenunruhen vergleichsweise ruhig blieb. Das hat wohl damit zu tun, dass die Lehranstalt bis 1971 eine reine Mädchenschule. So aufmüpfig wie die Jungs waren die Mädels wohl nicht, aber mindestens genauso kritikfähig: Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Klassen Ende der 60er-Jahre gemeinsam die Bundestagsdebatte zu den Notstandsgesetzen verfolgten und diskutierten.

Liedtke ist überzeugt, dass sich künftig noch „unzählige spannende Geschichten“ im Schularchiv entdecken lassen. Die Grundlagen sind jedenfalls vorhanden, betont Johannes Rosenplänter, der Leiter des Kieler Stadtarchivs: „Nur was geordnet und aufbereitet ist, ist dauerhaft gesichert.“