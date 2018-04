Saitner übernimmt das Ruder beim Paritätischen

von Udo Carstens

13. April 2018, 19:20 Uhr

Führungswechsel beim Paritätischen Schleswig-Holstein: Günter Ernst-Basten, der elf Jahre die Geschicke des Verbandes geleitet hatte, geht zum Monatsende in den wohlverdienten Ruhestand (wir berichteten). Seine Nachfolge tritt Michael Saitner an. Gestern, genau an Ernst-Bastens 65. Geburtstag, wurde der Wechsel im Hotel Atlantic offiziell mit einem Empfang vor 250 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und von sozialen Organisationen vollzogen – unter ihnen Ministerpräsident Daniel Günther, Ulrich Schneider vom Gesamtverband des Paritätischen, Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Stadtpräsident Hans-Werner Tovar.

Michael Saitner (34) ist bereits seit Januar Mitglied der Geschäftsführung des Paritätischen SH, den er ab Mai als alleiniger geschäftsführender Vorstand leiten wird. Geboren in Mainz, aufgewachsen in Kassel, studierte er nach Abitur und Zivildienst Jura in Kiel und Norwegen. Der Volljurist war zuletzt drei Jahre lang Referent des Oberbürgermeisters. Erste Kontakte knüpfte Saitner bereits als ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins „Thor Heyerdahl“, der Mitglied beim Paritätischen ist. Zudem ist Saitner Vorsitzender der „German Sail Training Union“ und Vorstandsmitglied beim „Nautischen Verein zu Kiel“.

Saitner, der „großen Respekt vor der Verantwortung“ hat, sieht den besonderen Reiz in der Vielfältigkeit seiner künftigen Tätigkeit. „Es umfasst alle Gebiete, von Frauenberatung über Behindertenhilfe bis hin zum Thema Kitas. Dadurch hat er die Möglichkeit, alle Bereiche des täglichen Lebens positiv zu gestalten“, wie er selbst sagt.