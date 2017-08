Kirchenkreis Altholstein : Propst Lienau-Becker tritt zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Anna Leste-Matzen 1 von 1

Thomas Lienau-Becker zieht sich vorzeitig aus dem Amt des Kieler Propsten im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Altholstein zurück. Das gab der Kirchenkreis gestern bekannt. Lienau-Beckers letzter offizieller Arbeitstag wird der 31. Mai 2018 sein.

„Nach zehn Jahren als Propst ist für mich ein Zeitpunkt zur Veränderung gekommen“, erklärte Lienau-Becker. Er will sich um seinen kranken Lebenspartner kümmern. Lienau-Becker (57) ist bekennender Homosexueller, er lebt seit drei Jahrzehnten mit Heiko Schulze zusammen. „Mein Freund geht in den Ruhestand. Und da er an einer chronischen Krankheit leidet, wird sich seine Lebensqualität zunehmend verschlechtern“, sagt Lienau-Becker. Er nimmt diese persönliche Situation zum Anlass, sein kirchliches Leitungsamt drei Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner Amtszeit aufzugeben. „Ich möchte nicht so weitermachen wie bisher. Das Amt eines Propsten ist mit viel Verantwortung und Anstrengungen verbunden und lässt nur wenig privaten Freiraum.“ Zugleich betont Lienau-Becker, dass er das Amt mit viel Freude und Leidenschaft ausgefüllt habe.

Der 57-jährige Theologe, von Statur eher schmächtig, gilt als Anhänger der sanften, leisen Worte – was oft eine umso größere und nachhaltige Wirkung entfalten kann. Er belässt es nicht bei Botschaften auf der Kanzel, er ist auch bekannt für seinen persönlichen Einsatz inmitten christlicher Freunde. So war der Propst Lienau-Becker dabei, als sich vor fünf Jahren in Neumünster der breite Widerstand gegen einen Neonazi-Aufmarsch herausbildete. Er war Teil einer Menschenkette vor dem Eduard-Müller-Haus – benannt nach einem Theologen, den die Nazis für seine Überzeugungen hinrichten ließen.

Lienau-Becker möchte weiter als Pastor wirken, wenn auch außerhalb des Kirchenkreises Altholstein. Sein Vorgesetzter, der Schleswiger Bischof Gothart Magaard, nimmt den Amtsverzicht des Kieler Propsten mit Respekt, aber auch Bedauern zur Kenntnis: „Thomas Lienau-Becker hat seinen Dienst sehr verantwortungsvoll und mit hohem persönlichem Engagement wahrgenommen.“

Die Synode des Kirchenkreises wird den neuen Propsten oder die neue Pröpstin voraussichtlich im Frühjahr wählen. Der Kirchenkreis Altholstein mit seinen insgesamt 210 000 Mitgliedern in 53 Kirchengemeinden besitzt insgesamt drei Pröpste: neben Thomaus Lienau-Becker in Kiel auch Stefan Block in Neumünster sowie Kurt Riecke in Bad Bramstedt.

von Udo Carstens

erstellt am 28.Aug.2017 | 18:41 Uhr