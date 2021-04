Corona und Schule : Präsenzunterricht und Testpflicht im Norden – Wo gilt ab Montag was?

Ab Montag: Wer in der Schule am Unterricht teilnehmen will, muss sich in Schleswig-Holstein auf Corona testen lassen.

Schleswig-Holstein | Wer nach den Osterferien in der Schule am Unterricht teilnehmen will, muss sich in Schleswig-Holstein ab Montag verpflichtend auf Corona testen. Einige Schülergruppen sind davon jedoch ausgenommen. Auch interessant: Voting des Tages : Befürworten Sie die Corona-Testpflicht an Schulen? Wechsel- und Präsenzunterricht In den meisten Regionen Schleswig-Hol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.