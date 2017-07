Kiel : Polizisten retten verletzten Segler auf der Kieler Förde

Kiel | Nach einer Kollision auf der Kieler Förde haben Polizisten einen verletzten Segler sicher an Land gebracht. Die Segeljacht des 79-Jährigen war am Samstagnachmittag vor Bülk mit einem niederländischen Segelschiff kollidiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Jacht erlitt dabei einen Totalschaden. Sie hatte den Anker des Fahrgastschiffs getroffen. Dieses blieb unversehrt.

Während des Einsatzes ging eine Beamtin des Streifenboots „Olsborg“ über Bord und wurde von der Besatzung des Seenotrettungskreuzers „Berlin“ aus dem Wasser gezogen. Den Verletzten brachten die Beamten nach Strande. Seine Jacht schleppte die „Berlin“ nach Laboe.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 18:15 Uhr