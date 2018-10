Festnahmen und Verletzte : Polizei sucht Zeugen nach Messerangriffen und Schlägereien in Kiel

Gleich drei Mal rückte die Polizei zwischen Dienstag und Mittwoch wegen eskalierender Streitereien aus.

von Gerrit Hencke

04. Oktober 2018, 11:19 Uhr

Kiel | Am Dienstagabend ist es im Kieler Stadtgebiet zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen gekommen, bei denen Beteiligte durch Messer verletzt wurden. Das teilt die Polizei mit und sucht nun nach Zeugen der Vorfälle.

Gegen 19.20 Uhr meldeten mehrere Passanten eine Auseinandersetzung am Vinetaplatz, bei der bis zu 15 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Unter anderem sollen die Kontrahenten Messer eingesetzt haben. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Es wurde lediglich ein 18-Jähriger angetroffen, der eine oberflächliche Schnittverletzung an seinem Gesäß hatte. Er machte allerdings keine verwertbaren Angaben zu möglichen Hintergründen oder Beteiligten und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, sich unter der Telefonnummer 0431/1601410 mit dem 4. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Drei Festnahmen nach Messerstecherei

Etwa drei Stunden später kam es vor einer Bar in der Straße Ziegelteich zu einer weiteren Auseinandersetzung, bei der drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich mehrere Personen vor der Bar aufgehalten und seien dort auf eine aggressive fünf- bis sechsköpfige Gruppe gestoßen.

Aus bislang nicht bekanntem Grund kam es zwischen den Personengruppen zu einem zunächst lautstarken Streit. Im weiteren Verlauf habe dann ein 19-Jähriger ein Messer gezückt und damit zwei 17- und 18-Jährige mit mehreren Stichen verletzt. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich, mussten aber dennoch im Krankenhaus behandelt werden.

Während der anschließenden Fahndung konnten Polizisten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 19 Jahren antreffen und vorläufig festnehmen. Sie kamen in Polizeigewahrsam und wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Bei einem der Beteiligten wurde zudem eine geringe Menge Marihuana sichergestellt und ein zusätzliches Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Den übrigen Gruppenmitgliedern gelang die unerkannte Flucht. Eine Personenbeschreibung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die Beamten des 2. Polizeireviers haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen oder zu den Hintergründen der Tat machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0431/1601210 entgegen.

Schlägerei am Sophienhof

Am Mittwochmorgen kam es dann zu einer weiteren Auseinandersetzung auf offener Straße. Beteiligt waren drei alkoholisierte Personen. Gegen 9.45 Uhr trafen zwei 34 und 36 Jahre alte Männer im Bereich der Bushaltestellen am Sophienhof auf einen 38-Jährigen und gerieten in verbalen Streit, der anschließend in eine wechselseitige Körperverletzung zwischen dem 36-Jährigen und dem 38-Jährigen ausartete. Der 34-Jährige gab an, ebenfalls vom 38-Jährigen geschlagen worden zu sein, als er schlichtend eingreifen wollte. Alle Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Da der 38-Jährige sich auch gegenüber den eingesetzten Polizisten aggressiv verhielt und bereits im Vorfeld der Auseinandersetzung Passanten in aggressiver Weise angepöbelt haben soll, kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana. Die beiden anderen Männer erhielten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis, dem sie umgehend nachkamen.

Die Ermittler des 2. Reviers suchen auch hier Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder denen der aggressive 38-Jährige ebenfalls aufgefallen ist.

