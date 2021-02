Tödliche Messerstiche : Polizei geht im Fall des in Kiel Getöteten von Notwehr aus

Der Mann verblutete nach den Messerstichen. Die Lebensgefährtin hatte aber wohl aus Notwehr gehandelt.

Kiel | Nach dem Tod eines 36 Jahre alten Mannes in Kiel geht die Staatsanwaltschaft nach ersten Erkenntnissen von Notwehr aus. „Nach erster Einschätzung verblutete der Mann in Folge mehrerer Messerstiche“, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Montag. Die Ermit...

