Modernisierung : Patientenfreundliche Herzkammer

von Udo Carstens

erstellt am 15.Sep.2017 | 18:40 Uhr

Es ist geschafft. Das Städtische Krankenhaus hat eine völlig neue „Herzkammer“. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gestern öffnete der von Grund auf modernisierte „Funktionsbereich Innere Medizin“ erstmals seine Türen. Rund 6,5 Millionen Euro haben die internistischen Räume gekostet, mit 3,5 Millionen Euro kam gut die Hälfte als Zuschuss vom Land. Krankenschwestern, Pflegern, Ärzten und natürlich den Patienten bietet die Abteilung spürbar verbesserte Bedingungen bei Untersuchungen rund ums Herz (Kardiologie) und um den Magen-Darm-Trakt (Gastro-Enterologie).

Bei der offiziellen Eröffnung gestern Nachmittag erinnerte Roland Ventzke, Geschäftsführer im Städtischen Krankenhaus, an den „Brandbrief“ einiger Oberärzte, die Anfang 2012 auf die misslichen Zustände hingewiesen hatten. Bereits ein gutes Jahr später war das Projekt so weit eingetütet, dass die Klinik einen Förderantrag beim Land stellen konnte. Und bis zur Fertigstellung vergingen dann viereinhalb Jahre. „Relativ zügig“ nennt Ventzke diesen Zeitrahmen – denn immerhin mussten eine neue Stätte für die Urologen und eine Interimslösung für die Internisten gefunden werden.

Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer äußerte sich ebenso lobend über die Modernisierung wie Staatssekretär Matthias Badenhop aus dem Sozialministerium. Der neue Funktionsbereich sorge für bessere Untersuchungsabläufe (und damit für Entlastung beim Personal), schaffe die Voraussetzungen für mehr Hygiene, höhere Kapazitäten und hochmoderne Technik. Gerade mit Blick auf die angestrebte Verknüpfung von ambulanter und stationärer Versorgung – hier wollen die Gesundheitsexperten in der Zukunft viel Geld sparen – sei das Projekt beispielhaft. Und überhaupt genieße das Städtische, wie die Menschen im Kieler Raum ihr Krankenhaus nennen, viel Wertschätzung, nicht zufällig sei das Krankenhaus mit fast 2000 Entbindungen jährlich die größte Geburtsstation des Landes.

In launigen Worten beschrieben Professor Jörg Strotmann als Chefarzt der 1. Medizin (Kardiologie) und Dr. Sebastian Ullrich als Chefarzt der 3. Med (Gastro-Enterologie) die technische Entwicklung, seit der französische Arzt René Laennec vor 200 Jahren erstmals mit ein paar zusammengerollten Zeitungsseiten das Herz einer Patienten abgehört hatte. Das Stethoskop gehört heute zur Standardausrüstung eines jeden Mediziners. Auffällig ist auch die Entwicklung beim Ultraschall. Die heutigen Geräte sind laut Strotmann „um den Faktor 1000“ präziser als die Erfindung aus den 50er-Jahren.

„Wir haben alles, was wir brauchen“, freute sich Ullrich darüber, dass die neue Abteilung erstmals die sogenannten „S2K-Leitlinien“ in der Gesundheitsversorgung erfülle. Etwa mit Toiletten und Umkleideräumen in jedem Untersuchungsbereich und mit einem streng abgeschirmten Aufwachbereich. Davon konnte sich auch eine Ärztin aus Schwentinental überzeugen, die alle Räume in Augenschein nahm: „Ich muss doch wissen, wohin ich meine Patienten überweise.“