Auf dem Weg von Wismar nach Amsterdam : Neues US-Flusskreuzfahrtschiff „Crystal Mahler“ macht Zwischenstopp in Kieler Schleuse

von Rolf Dunkel

erstellt am 21.Sep.2017 | 09:39 Uhr

Kiel | Noch ohne erkennbaren Namen am Bug und frisch aus der Werft erreichte Mittwochnacht das neue Flusskreuzfahrtschiff „Crystal Mahler“ der amerikanischen Flusskreuzfahrtreederei „Crystal River Cruises“ die Schleuse in Kiel-Holtenau. Das Schiff befand sich auf der Fahrt von Wismar nach Amsterdam.

Es ist das zweite von insgesamt vier für die US-Reederei vorgesehenen Schiffen der „Rhein-Klasse“, die durch die Wismarer Bauwerft „MV-Werften“ gebaut werden. Der 135 Meter lange und 11,40 Meter breite Flusskreuzer wurde am 20. September feierlich durch die Werft am Wismarer Ausrüstungskai getauft und an die US-Amerikaner übergeben.

Speziell, wie auch das bereits ausgelieferte Flusskreuzfahrtschiff „Crystal Bach“, wurde dieser Typ für Flussreisen durch Europa konzipiert. Beide Schiffe sollen künftig für das Fahrtgebiet Rhein/Main und Donau eingesetzt werden.

In dem Flusskreuzer wird den Fahrgästen einiges geboten: drei Gourmet-Restaurants, ein großzügiger Spa- und Fitnessbereich sowie ein Swimmingpool mit Glasdach an Bord. Ingesamt finden 110 Passagiere in 55 Balkonsuiten Platz an Bord. Für das Wohl der Passagiere ist künftig eine Besatzung von bis zu 68 Personen im Einsatz.

Taufpatin des Schiffes war die US-amerikanische Spielerin Lauren Barefield des amtierenden Deutschen Volleyballmeisters SSC Palmberg Schwerin. Mit der „Crystal Debussy“ sowie der „Crystal Ravel“ sollen noch zwei weitere luxuriöse Flusskreuzfahrtschiffe für die amerikanische Flusskreuzfahrtreederei folgen.