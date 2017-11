Neue Technologie : Neue Prozessleittechnik für die Müllverbrennung

vergrößern 1 von 1 Foto: Bambenek 1 von 1

von Katharina Bambenek

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:57 Uhr

Leise ist es in dem Raum der Leittechnik. Acht kleine Monitore stehen im Halbkreis auf einem Schreibtisch. Weitere acht große Bildschirme sind an der Wand dahinter montiert. Alle blinken farbenfroh, in grün, türkis und grau. In der Ecke steht ein kleines Aquarium, das soll beruhigend auf die Mitarbeiter wirken und den Raum verschönern. Auch die Fische sind leise. Unterbrochen wird die Stille nur ab und zu von einem Funkspruch, den der Mitarbeiter vor den Bildschirmen über ein Walkie-Talkie entgegen nimmt. Die bunten, blinkenden Bildschirme sind Teil der neuen Prozessleittechnik der Müllverbrennung Kiel GmbH (MVK). 1,4 Millionen Euro investierte das Unternehmen in die Anlage. Fünf Jahre hat es gedauert, das System auf den neuesten Stand zu bringen. 17 000 Signale werden hier täglich verwaltet. Rund 380 Sensoren erfassen beispielsweise die Temperaturen in den Verbrennungskesseln oder melden Störungen im Betriebsablauf.

„Wir können uns hier jetzt einen schnellen Überblick über alle Vorgänge verschaffen“, sagt Frank Ehlers, Geschäftsführer der MVK und deutet auf die vielen kleinen Felder und Kästchen. „Die einzelnen Anzeigen sind auf den neuesten Stand gebracht und dadurch ist die Anlagensicherheit gestiegen.“ Auch weil die neuen Computer und aktualisierten Programme für den Durchblick bei den zahlreichen Prozessen sorgen, die in der Müllverbrennungsanlage tagtäglich vor sich gehen.

140 000 Tonnen Müll verbrennt die MVK jährlich. Geliefert werden die Abfälle von rund 500 000 Haushalten, sowohl gewerblich als auch privat. Durch die Verbrennung des Abfalls entsteht zum einen Energie, die zum Teil in das Fernwärmenetz investiert wird, zum Teil zur Produktion von Strom gebraucht wird. 17000 Haushalte können so mit Elektrizität versorgt und 20 Prozent des Kieler Fernwärmebedarfs abgedeckt werden. Die Abfälle, die hier verbrannt werden setzen in etwa so viel Energie frei, wie dieselbe Menge Braunkohle produzieren würde. Zum anderen stellt die MVK Sekundärrohstoffe aus den Abfällen her. Zum Beispiel Metall, davon rund 4 000 Tonnen im Jahr.

Ein Teil der Anschaffungskosten für das neue System wurde zudem in Cybersicherheit investiert. Eine Untersuchung hatte zwar gezeigt, dass auch die alte Anlage der MVK schon gegen digitale Angriffe geschützt gewesen war, jedoch hätten zusätzliche Firewalls den Schutz nun noch einmal verbessert.

Was das hochmoderne System im Moment noch nicht leisten kann, ist eine Trendanalyse. Nur ein Bruchteil der gesammelten Daten wird momentan weiterverwendet. Da die Analyse noch immer manuell erfolgt, ist die Auswertung aller Daten nicht möglich. Die neue Prozessleittechnik sei aber ein Schritt in die richtige Richtung, so Ehlers. „In Zukunft wird es möglich sein, alle Daten an Plattformen weiterzuleiten. Dort erfolgt die Auswertung dann für mehrere Betriebe.“ Für bestimmte Vorgänge müssten beispielsweise spezielle Programme gekauft werden. Die Anschaffung und Auswertung für nur eine Anlage sei nicht rentabel. „Unsere neue Technik ist eine erste Schnittstelle für die Zusammenarbeit“, betonte der Geschäftsführer. Wenn die Daten in diesem Maß ausgewertet werden, könnte präventiv gehandelt werden. Die MVK könnte anhand der Ergebnisse beispielsweise erkennen, wann eine Turbine zur Kontrolle begangen werden muss. „Wir können dann heute schon sehen, was in fünf Jahren ansteht“, sagte Lars Nürnberger, Leiter der Siemens-Niederlassung in Kiel.

Die Prozessleittechnik richtete die MVK gemeinsam mit Siemens ein. Die Technik-Firma übernimmt auch den Pannendienst, wenn etwas schief geht. Die Kollegen sind 24 Stunden an sieben Tagen der Woche erreichbar. Vieles können sie von ihrem Standort in Karlsruhe aus regeln. Ist der Fall schwerwiegender brauchen die Experten von Siemens höchstens vier Stunden, bis sie vor Ort sind.