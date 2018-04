Biker-Saison gestartet : Nach Unfall-Serie: Vorsichts-Appell an Motorradfahrer

In SH gab es am Wochenende zahlreiche Biker-Unfälle – gerade zum Saisonauftakt spielt auch Unerfahrenheit eine Rolle.

von Dana Ruhnke

23. April 2018, 17:22 Uhr

Kiel | Das vergangene Wochenende hat landesweit und in Scharen wieder die Zweiradfahrer auf die Straßen gelockt. Viele haben bei den frühsommerlichen Temperaturen die diesjährige Motorradsaison eröffnet. Das hat sich leider auch in der Unfallstatistik widergespiegelt. Allein im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist es am Sonnabend und Sonntag zu fünf Motorradunfällen gekommen – einer davon endete tödlich. Auch im Kreis Segeberg ist am Sonntag ein 62-jähriger Biker nach einem Unfall gestorben.

Die Landespolizei rät deshalb gerade zum Saisonauftakt zu einem Verkehrssicherheitstraining. Viele Biker seien nach der langen Fahrpause noch ungeübt, sagte Sprecher Torge Stelck gegenüber shz.de. „Wer sein Motorrad jetzt ein halbes Jahr in der Garage stehen hatte, sollte sich erstmal langsam wieder mit den Eigenschaften seines Fahrzeugs vertraut machen.“ Aber auch Autofahrer müssten sich im Frühjahr immer erst wieder an die Verkehrsteilnehmer gewöhnen.

„Das ist wie mit den grünen Blättern im Frühling. Plötzlich sind sie wieder da“, stimmt Ulf Evert, Pressesprecher beim ADAC Schleswig-Holstein zu. Es sei wichtig, dass auch die Motorradfahrer ihren Fahrstil daran anpassen. Neben dem Technik-Check, gehe es zudem auch darum, nicht da zu starten, wo man im letzten Jahr aufgehört hat. „Man sollte sich langsam wieder an die eigenen Grenzen heranfahren, die eigene Maschine spüren.“

In jedem Fall sei regelmäßiges Fahrtraining sehr wichtig, weil es für Gefahren sensibilisiere und Einfluss auf das Fahrverhalten habe, so Evert weiter. Leider erwische man damit aber zu selten die sogenannten Risikofahrer. „Klar gibt es auch den 80-Jährigen, der einen Motorroller übersieht, aber oft finden sich unter den Unfallopfern eben auch diejenigen, die sich selbst überschätzen, in uneinsichtigen Kurven überholen oder ähnliches.“