Ermittlung wegen Brandstiftung : Nach Brand in Kieler Autohaus: Polizei sucht Zeugen

Der Brand ereignete sich am 14. November. Es entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.

09. Dezember 2019, 14:00 Uhr

Kiel | Nach einem Brand auf dem Gelände eines Kieler Autohauses Mitte November sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Bei der Auswertung von Videoaufnahmen umliegender Betriebe stellten die Ermittler ein auffälliges Fahrzeug fest, das sich am 14. November im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 23.45 Uhr in dem Bereich aufhielt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es habe sich dabei um eine dunkle Limousine gehandelt.

Bei dem Feuer wurden nach Polizeiangaben insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 300.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Wagen waren früheren Angaben der Polizei zufolge auf dem Gelände so weit voneinander entfernt abgestellt, dass ein Überspringen der Flammen von einem Auto auf das nächste als unwahrscheinlich gilt.

Es werden nun Zeugen gesucht, denen die dunkle Limousine aufgefallen ist und die Angaben zu Personen oder dem Kennzeichen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

