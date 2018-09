Vier tote Bootsflüchtlinge : Mutmaßlicher Schleuser aus Strande bestreitet die Tat

Drei der Opfer waren Kinder. Nun steht der 28-Jährige vor Gericht.

von dpa

12. September 2018, 15:20 Uhr

Kiel | Erschütternde Bilder zum Prozessauftakt gegen einen mutmaßlichen irakischen Schleuser: Das nur 20 Meter lange Holzboot ist mit 328 irakischen Flüchtlinge an Bord hoffnungslos überladen. Es sinkt auf der Überfahrt zwischen der türkischen Küste und der griechischen Insel Lesbos im Mittelmeer, beschreibt Staatsanwalt Marius Heller am Mittwoch im Kieler Landgericht das Szenario vom 28. Oktober 2017. Er wirft dem 28-jährigen Iraker auf der Anklagebank vor, als Schleuser für den Tod von vier Menschen mitverantwortlich zu sein. Drei davon sind Kinder, das jüngste erst zwei Jahre alt. Die Anklage lautet auf banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen mit Todesfolge.

Insgesamt ertrinken mindestens 54 Menschen bei der Überfahrt, sagt der Staatsanwalt. Zwei werden noch vermisst. Der 28-Jährige, selbst Vater zweier Kinder, soll mit vier Komplizen 26 Menschen an Bord gebracht haben. Von ihnen sollen sie für das Schleusen zwischen 1500 und 2400 US-Dollar kassiert haben, insgesamt 32.550 US-Dollar, sagt Heller.

Flüchtlinge werden mit Schüssen zum Einsteigen gezwungen

Der Ankläger beschreibt dramatische Szenen, die sich demnach beim Beladen des Bootes an der türkischen Küste abspielen: Die Flüchtlinge seien in kleinen Gruppen von verschiedenen türkischen und irakischen Schleuserbanden oder einer übergeordneten Bande am Ufer abgesetzt und zusammengetrieben worden. Man habe ihnen zuvor eine sichere Überfahrt in Yachten versprochen. Als etliche wegen der Überladung des Bootes nicht mehr an Bord wollen, werden sie nach Zeugenangaben mit Schüssen zum Einsteigen gezwungen. Statt des Bootsführers muss ein Flüchtling das Steuerruder übernehmen. Zudem wird das Holzboot von einem Beiboot beschädigt, als der Kapitän wieder an den Strand übersetzt.

Der ernst und erschöpft wirkende Angeklagte mit dem dunklen Haar, dunklen Augen und gestutztem Vollbart bestreitet die Vorwürfe. Er will sich, sagt sein Verteidiger Thomas Jung, „zunächst bestreitend, aber schweigend verteidigen“. In Telefon-Überwachungsprotokollen soll er dagegen mit hohem Einkommen als Schleuser geprahlt haben, wie eine Beamtin der Bundespolizei Potsdam als erste Zeugin berichtet. Die Bundespolizei nimmt den Mann demnach ins Visier, als einer der Bootsflüchtlinge, dessen Tochter bei der Überfahrt ertrinkt, den Angeklagten auf einem Foto in einem sozialen Netzwerk wiedererkennt. Er erstattet im Februar 2017 in Köln über seine Betreuerin Strafanzeige.

28-Jährigem drohen eine Mindeststrafe von drei Jahren Gefängnis

Gegenüber der Ermittlungsrichterin, die dem Beschuldigten im Oktober 2017 aus Überwachungsprotokollen vorliest und Haftbefehl verfügt, erklärt der Angeklagte: „Ich möchte mir das nicht mehr anhören. Ich habe mit der Sache nichts zu tun.“ Das seien Übersetzungsfehler in den Überwachungsprotokollen. Er habe in Istanbul lediglich im Auftrag einer Firma Ferienwohnungen vermietet. Die allerdings werden den Ermittlungen zufolge von irakischen Flüchtlingen bis zur illegalen Überfahrt genutzt. In einer anschließenden weiteren Vernehmung durch die Bundespolizei räumt der Angeklagte dann ein, er kenne Personen, die als Schleuser gearbeitet hätten, sei aber selbst keiner.

Die Verteidigung will mit einer Reihe von Anträgen unter anderem die Verwertung von Überwachungsprotokollen verhindern und weitere Akteneinsicht fordern. Sie rügt auch, dass der Angeklagte bei den Vernehmungen unzureichend über seine Rechte belehrt worden sei. Dem 28-Jährigen droht eine Mindeststrafe von drei Jahren Gefängnis wegen Einschleusens mit Todesfolge.

Der in Bagdad geborene Mann kommt Ende 2015 nach Deutschland und beantragt Asyl. Bis zu seiner Festnahme und anschließenden Verhaftung im Oktober 2017 lebt er mit Frau und einem Kind in Strande bei Kiel. Für den Prozess sind bis Ende Oktober sieben Verhandlungstage angesetzt. 13 Zeugen sollen gehört werden, darunter auch eine Person, die verdeckt im Umfeld der Ehefrau ermittelte. Allerdings liegt für sie noch keine Aussagegenehmigung vor. Das Gericht signalisierte aber, dass es alle Maßnahmen treffen wolle, um deren Anonymität zu wahren. Die Ehefrau selbst will schweigen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die deutsche Justiz nach dem Aufenthaltsgesetz auch bei illegalen Einreisen über die Außengrenzen der Europäischen Union hinaus für die Strafverfolgung zuständig. Die Zuständigkeit des Kieler Landgerichts ergebe sich daraus, dass der Angeklagte in Kiel-Strande gewohnt habe.