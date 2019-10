Im Kieler Gewerkschaftshaus : Multimediale Ausstellung zur Energiewende

Ausstellung zur Energiewende ist bis Freitag im Kieler Gewerkschaftshaus zu sehen.

kiel | Im Foyer des Kieler Gewerkschaftshauses in der Legienstraße läuft derzeit die Ausstellung „Energiewende zum Anfassen“. Die Ausstellung ist Teil der Wanderausstellung „Norddeutsche Energiewende (NEW) 4.0-Roadshow“. Das Verbundprojekt hat es sich zum Ziel gesetzt, Antworten auf die wichtigen Fragen der Energiewende zu liefern. Dabei geht es um die Rolle des Nordens Deutschlands bei der Energiewende, die kommenden Herausforderungen und Energieversorgung von morgen.

Die Besucher erwartet ein digitales Exponat, das den Norden als Modell von zirca vier mal zwei Metern zeigt. Sehenswürdigkeiten wie das Lübecker Holstentor, die Kieler Werft und die Hamburger Elbphilharmonie sorgen für einen Wiedererkennungswert. Mit schwenkbaren Bildschirmen können Besucher das Modell erkunden und mehr über die Energiewende in Schleswig-Holstein erfahren. Durch einen Bildschirmschwenk über die Karte wird der gewählte Ausschnitt mit Informationen auf dem Display angereichert.

Frank Hornschu, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Kiel Region hebt hervor: „Atomkraftwerke werden zurückgebaut. Der Ausstieg aus der Kohle folgt.“ Die erneuerbaren Energien sollten den Klimaschutz vorantreiben. Zugleich bremsten jedoch die staatlichen Rahmenbedingungen, die Defizite in der Landesplanung und die Gehemigungsverfahren die Beschäftigen in der Windbranche aus. „So wurden nur 24 Anlagen in 2018 in Schleswig-Holstein gegenüber mehr als 400 in 2014 gebaut“, kritisiert Hornschu weiter.

Die IG Metall stellt fest: „Wenn das so weiter geht, sind wir vor dem Kohleausstieg schon viel früher aus der Windkraft ausgestiegen.“ Damit die Windkraft das Gelingen der Energiewende unterstützen könne, sei eine politische Kursänderung nötig.

„An den Stationen des Ausstellungmodells erfahren die Besucher, weshalb die Energiewende dringend notwendig ist“, ergänzt Prof. Dr. Werner Berge, Projektkoordinator von NEW 4.0. Weitere Themen seien Möglichkeiten des Umstieges auf erneuerbare Energien, die Auswirkungen auf das Stromnetz und die Frage, wie sich der Stromverbrauch mithilfe digitaler Technologien besser an die Stromerzeugung anpassen lasse.

Die Ausstellung im Foyer des Gewerkschaftshauses in der Legienstraße ist bis zum 18. Oktober montags bis donnerstags von 8 bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.