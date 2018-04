Amtsgericht : Münzenklau im Waschautomaten aus Ärger über den Chef

Mit einem blauen Auge endete für einen 30-jährigen Mann das Verfahren vor dem Amtsgericht. Der Beschäftigte einer Wohnungsverwaltung hatte die Münzkassen mehrerer Waschautomaten geplündert. Er wollte damit seinen Chef ärgern, denn der hatte sich an seine Ehefrau herangemacht.

von Udo Carstens

04. April 2018, 18:24 Uhr

Mit einem blauen Auge endete für einen 30-jährigen Mann gestern das Verfahren vor dem Amtsgericht. Der Beschäftigte einer Wohnungsverwaltung hatte die Münzkassen mehrerer Waschautomaten geplündert. Er wollte mit der Tat seinen Chef ärgern, denn der hatte sich an die Ehefrau des Angeklagten herangemacht. Das Amtsgericht sprach gestern eine offizielle Verwarnung aus. Sollte der Mann in den nächsten beiden Jahren straffällig werden, muss er 150 Tagessätze à 30 Euro, zusammen also 4500 Euro, an Strafe zahlen.

Die Beute war gering. Bei den insgesamt sechs Diebestouren fielen dem Angeklagten insgesamt schätzungsweise 105 Euro in die Hände – jeweils in 50-Cent-Münzen, die die Hausbewohner für die Nutzung der Waschmaschine einwerfen mussten. Es ging dem Kieler aber gar nicht ums Geld. Er wollte vielmehr erreichen, dass die genervten Eigentümer an der Esmarchstraße und am Westring den Vertrag an eine andere Hausverwaltung übertragen.

Das sollte eine Strafe sein für die Annäherungsversuche des Chefs an die im Büro arbeitende Ehefrau des 30-Jährigen. „Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte“, gestand der Angeklagte vor Gericht. „Entweder körperlich oder auf diese Weise.“ Eine Beschwerde kam ebenfalls nicht in Frage – die Ehefrau hatte Angst um ihren Job.

So behielt der 30-Jährige nach seiner Kündigung im Frühjahr 2017 einfach die Generalschlüssel, die ihm den Zutritt zu den Räumen erlaubten. Meist genügte schon das kurze Nachhelfen mit dem Schraubenzieher, um die Kasse der Waschmaschinen zu plündern. Ein einziges Mal musste er den mitgebrachten Bolzenschneider verwenden.

Die Richterin redete dem 30-Jährigen ins Gewissen: „Das ist jetzt für Sie ein Schuss vor den Bug. Diese Art des Umgangs ist strafbar. Das ist ein schäbiges Verhalten. Nehmen Sie die Verwarnung bitte ernst!“ Der Angeklagte, der ohne Anwalt ins Gericht gekommen war, versprach Besserung: „Ich werde definitiv nicht wieder so handeln.“ Er fügte hinzu: „Heute würde ich das Gespräch suchen oder mir Hilfe holen.“