3. Minensuchgeschwader : Minenjagd in der Ostsee: Kieler Geschwader leitet internationale Übung

150 Kieler Marinesoldaten stellen sich in den nächsten Wochen der Herausforderung – auch unter Pandemiebedingungen.

Kiel | Minenjagd in der Ostsee – dieser Aufgabe stellen sich rund 150 Kieler Marinesoldaten in den nächsten Wochen. Am Montag, den 15. März 2021 um 9:30 Uhr, werden die Minenabwehrboote „Fulda“, „Bad Rappenau“ und „Grömitz“ ihren Heimathafen verlassen. Begleitet vom Tender „Elbe“ aus dem Unterstützungsgeschwader als Flagg- und Führungsschiff. Die Nato-Partner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.