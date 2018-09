Zwei Männer vor Gericht : Millionenraub aus Geldtransporter – Prozessauftakt in Kiel

Die Anklage wirft den zwei mutmaßlichen Tätern vor, 2,4 Millionen Euro aus dem Geldtransporter gestohlen zu haben.

03. September 2018, 08:54 Uhr

Kiel | Rund sieben Monate nach einem Millionenraub aus einem Geldtransporter müssen sich von Montag an die zwei mutmaßlichen Täter vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Anklage wirft beiden Männern in einem Indizienprozess vor, am 24. Januar auf einer Tour von Hamburg nach Kiel rund 2,4 Millionen Euro gestohlen zu haben.

Bei ihrem Coup nutzten die Angeklagten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einen Stopp auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 404 in Kirchbarkau (Kreis Plön), um unbemerkt drei Geldboxen umzuladen. Der Großteil der Beute wurde im März sichergestellt.

Die 41 und 48 Jahre alten Männer, bei denen es sich um einen der beiden Fahrer und dessen Bekannten handeln soll, sitzen in Untersuchungshaft. Ihren wird ein besonders schwerer Fall des gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen vorgeworfen. Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Michael Scheck hat bis Anfang November sieben Verhandlungstage geplant. Zum Prozess-Start ist nach Angaben der Gerichtspressestelle nur die Anklageverlesung vorgesehen.

