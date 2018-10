Eröffnung des Kieler Hörnbads : „ Meilenstein der Bäderlandschaft“

Das große städtische Sport- und Freizeitbad wird am Freitag, 5. Oktober, eröffnet / Am 6. Oktober startet der normale Betrieb

von shz.de

01. Oktober 2018, 15:35 Uhr

Es ist soweit: Am Freitag wird das neue Hörnbad direkt an der Gablenzbrücke in Kiel, an dessen Bau 85 Firmen beteiligt waren, eröffnet – zumindest teilweise. Der Sportbereich wird der Öffentlichkeit nach der offiziellen Eröffnung für geladene Gäste übergeben. Von 16 bis 20 Uhr können die Kielerinnen und Kieler für einen Euro die Stunde das große 50-Meter-Becken testen. Damit möglichst viele Bürger es nutzen können, ist die Badezeit am Eröffnungstag auf eine Stunde begrenzt.

Das Becken mit seinen acht Bahnen und 26 Grad Wassertemperatur, das bei Bedarf in zwei 25-Meter-Becken teilbar ist, verfügt über einen Hubboden, um auch Barrierefreiheit zu gewährleisten. Neben Startblöcken ist es mit einer Sprunganlage – 1-, 3- und 5-Meter-Turm – ausgestattet. Ebenfalls am Freitag wird das Lehrschwimmbecken mit einer Größe von 16,66 mal 12 Meter freigegeben. Im Freizeitbereich mit seinem 218 Quadratmeter großen Becken sowie einem 200-Quadratmeter-Außenbecken, der über Pilz, Sprudelanlagen, Massageliegen, Kinderplanschbecken oder auch eine 70-Meter-Reifenrutsche verfügt, laufen zurzeit noch Restarbeiten. Ebenso wird sich die Eröffnung des Saunabereichs auf dem Dach des Bades, der über vier Themensaunen sowie Abkühlbecken und Whirlpool verfügt, verzögern. Wann genau diese Bereiche genutzt werden können, konnte Gabriele Wiesmann-Liese nicht genau sagen. „Auf jeden Fall aber noch in diesem Jahr“, so die Leiterin der Immobilienwirtschaft der Stadt Kiel. Dass es Verzögerungen beim Bau gab, sei durchaus üblich, wie Stadtbaurätin Doris Grondke betonte. „Es arbeiten aber alle mit Hochdruck und die Immobilienwirtschaft und die Kieler Bäder geben ihr Bestes“, so Grondke weiter.

Schuld daran, dass der ursprünglich ins Auge gefasste Eröffnungstermin im Sommer 2017 nicht gehalten werden konnte, waren unter anderem Nachbesserungen am Bau und Probleme mit den Fliesen der Becken. Auf Nachfrage bestätigte Grondke, dass Verfahren hinsichtlich der Baumängel laufen. Gravierende Mehrkosten entstehen der Stadt durch die Verzögerungen jedoch nicht, wie Gabriele Wiesmann-Liese betonte.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 26 Millionen Euro, 7,1 Millionen Euro Fördergelder kamen von Bund und Land. Zur Deckung der städtischen Kosten soll der Verkauf des Grundstücks der früheren Schwimmhalle Gaarden beitragen. Das neue Bad gilt als „Meilenstein für die Kieler Bäderlandschaft“. „Ein derart multifunktionales Bad ist für Kiel absolut neu. Was hier geboten wird, ist bisher in Kiel nicht dagewesen“, so Frank Löser, Chef der Kieler Bäder. Und ab Sonnabend startet der reguläre Betrieb – zu regulären Preisen – im neuen Hörnbad, dem hellen, futuristisch anmutenden Gebäude neben der Gablenzbrücke, das laut Doris Grondke „ein Gewinn für alle Kielerinnen und Kieler ist“.