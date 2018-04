Rohrbruch : Mehrere tausend Kieler Haushalte ohne Wasser

Plötzlich bleibt das Wasser aus: In Kiel mussten 4000 Haushalte ohne Leitungswasser auskommen. Grund war ein Rohrbruch.

von dpa

29. April 2018, 16:37 Uhr

Rund 4000 Kieler Haushalte haben nach einem Rohrbruch am Sonntag kein Wasser gehabt. „Bei 1800 Kilometern Netz rund um Kiel kann das schon einmal passieren“, sagte ein Sprecher der Kieler Stadtwerke am Sonntag. Betroffen davon waren mehrere Stadtteile im Kieler Norden. Voraussichtlich noch am Sonntag soll das Wasser in den betroffenen Haushalten nach Abschluss der Arbeiten wieder fließen.