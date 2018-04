Mobilität in der Stadt : Mehr Verkehr mit weniger Autos

Immer mehr Einwohner, immer mehr Autos? Das muss nicht sein, heißt es in Kiel. Das städtische Zehn-Punkte-Programm liefert Anhaltspunkte, um den drohenden Kollaps auf den Straßen zu vermeiden.

von Udo Carstens

09. April 2018, 19:07 Uhr

Die Landeshauptstadt ist eine wachsende Stadt. Die Einwohnerzahl steigt von Jahr zu Jahr. Wie aber bekommt man gleichzeitig den Verkehr in den Griff, wo doch die Belastbarkeit der Straßen – siehe Theodor-Heuss-Ring mit dem Stickoxid-Problem – heute schon an ihre Grenzen stößt? Die Antwort aus dem Rathaus heißt „Mobilitätsstrategie“. Das neue Zehn-Punkte-Programm benennt Maßnahmen, die als „Leuchtturmprojekte“ den richtigen Weg in die Zukunft weisen sollen.

Klare Ausrichtung: Der motorisierte Individualverkehr auf den Straßen der Stadt muss zurückgefahren werden. Klar ist auch: Der Markt wird’s alleine nicht richten. Beispiel Elektro-Lastenräder, die einen Wochen-Großeinkauf aufnehmen und die Autobenutzung überflüssig machen können. Ein Verleihsystem ist aber „eigenwirtschaftlich nicht darstellbar“, die Stadt will einspringen. Vorgesehen sind stadtweit insgesamt acht Stationen, nach Möglichkeit gekoppelt an vorhandene Rad-Verleihstationen.

Konsequent soll das Veloroutennetz verbessert werden. Zu den Vorzeigeprojekten gehören die Goethestraße am Schrevenpark, vor allem aber die Route auf der alten Gleistrasse, die von Kronshagen zur Universität führt und seit Jahren umgerüstet wird. Vorteil: Die Radler können richtig Fahrt aufnehmen, weil die Trasse meist kreuzungsfrei verläuft. Noch diesem Jahr sollen neue Abschnitte eingebunden werden. „Die Premium-Route wird dann die vorgesehene verkehrliche Wirkung entfalten können“, zeigt sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, selbst überzeugter Radler, hoffnungsvoll.

Aus seinem Büro stammt der Zehn-Punkte-Plan, der das Wort „Regionalbahn“ nicht aufführt – zu groß waren die politischen Vorbehalte gegenüber dem teuren Projekt. Doch dass der öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) gestärkt werden muss, macht das Papier mehr als deutlich. So verkehrt die Schwentinefähre zwischen dem Ost- und dem Westufer erstmals im 30-Minuten-Takt – das macht sie attraktiv für Berufspendler.

Wo neue Baugebiete entstehen (wie in Neu-Meimersdorf), muss die Busanbindung umstandslos folgen, am besten im 15-Minuten-Takt. Der barrierefreie Umbau von Haltestellen gehört ebenso zu den Leitlinien wie die Umrüstung der KVG-Flotte auf Hybrid- und künftig sogar E-Fahrzeuge.

Großen Wert legt das Zehn-Punkte-Programm auch auf die Förderung von Mobilitätsstationen mit sicheren Rad-Abstellanlagen, wie es sie etwa heute schon im Umsteiger am Bahnhof gibt. Niemand sollte sich sorgen, dass sein Rad beschädigt (Stichwort: Plattfuß!) oder gar gestohlen werden könnte. Diese Zentralen könnten Dienste wie Carsharing oder Mitfahrbänke aufnehmen und damit zu Planungshelfern für den Verkehr von morgen erwachsen.

Apropos Blick nach vorne: Der Bus-Verkehr in Kiel leidet seit drei Jahren darunter, dass der baufällige Zob abgerissen werden musste und Passagiere seitdem auf das Provisorium an der Gablenzbrücke angewiesen sind. Der Neubau aber soll – ebenso wie das darüberliegende Parkhaus – im kommenden Jahr öffnen und die Situation entschärfen.

Der Oberbürgermeister möchte alle diese aufgeführten Einzelprojekte stärken und bevorzugt behandeln. Sie sollen den Charakter von Leuchttürmen erhalten, die den Schiffen Orientierung gebe: verlässlich und dauerhaft. Das soll auch für den Straßenverkehr in der Landeshauptstadt gelten – um das Umsteigen auf Bus, Rad und Bahn zu erleichtern.