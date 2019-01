Arbeitsmarkt : Mehr Jobs in der Stadt

Gegen den bundesweiten Trend hat der Arbeitsmarkt an der Kieler Förde im Dezember noch zugelegt. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,4 Prozent – und mit „nur“ 10 260 jobsuchenden Frauen und Männern gab’s den niedrigsten Jahrendwert seit Jahrzehnten.

von Udo Carstens

04. Januar 2019, 18:53 Uhr





Der Dezember ist stets ein schlechter Monat für den Arbeitsmarkt. Bundesweit steigen die Zahlen der Arbeitslosigkeit, das Jahr 2018 macht keine Ausnahme. Allerdings: An der Kieler Förde ist Genosse Trend nicht zu Hause. Im letzten Monat des Vorjahres wurden wider Erwarten weniger arbeitslose Frauen und Männer gezählt als im November.

„Ein außergewöhnlich gutes Jahr für den Arbeitsmarkt klingt standesgemäß mit einem positiven Ergebnis aus“, erklärt Thorsten Dittkuhn, Leiter der Agentur für Arbeit in Kiel zufrieden. Denn im Dezember setzte sich die Talfahrt der Arbeitslosenzahlen fort. Knapp 1700 Menschen weniger als im Dezember 2017 waren arbeitslos registriert. Und selbst im Vergleich zum November 2018 wurde in der Landeshauptstadt ein Rückgang um 50 Personen verbucht.

Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt mit 7,4 Prozent deutlich unter dem Wert des Vorjahres (8,7). Kiel kann sich unter den kreisfreien Städten im Lande durchaus sehen lassen. Die Hansestadt Lübeck und die Stadt Flensburg weisen mit 7,3 Prozent eine vergleichbare Arbeitslosenquote aus, In Neumünster sind es 7,7 Prozent. Stellenmeldungen im Dezember erfolgten vor allem in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, Verkehr & Spedition sowie im Bereich der öffentlichen Verwaltung.

Die Dezember-Zahl von 10 260 arbeitslosen Frauen und Männern ist die niedrigste seit Jahrzehnten und unterbietet selbst noch den Dezember 1991, als 10 775 Menschen einen Job suchten. Die Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt der wachsenden Stadt Kiel im neuen Jahr wertet Dittkuhn als günstig. Zwar werden die Arbeitslosen-Zahlen in den Wintermonaten „sehr wahrscheinlich“ steigen, doch „der langfristige positive Trend auf dem Arbeitsmarkt wird uns wohl erhalten bleiben“.

Allerdings: Es bliebt dabei, dass an der Kieler Förde der allergrößte Teil der jobsuchenden Menschen (rund 78 Prozent) zum Kundenkreis des Jobcenters gehört und zu den Langzeit-Arbeitslosen gerechnet werden muss. Aber immerhin: Auch in dieser Gruppe gab es einen Rückgang von fast 1460 Frauen und Männern (oder gut 15 Prozent). Was Dittkuhn Mut macht, ist die Tatsache, dass im Dezember fast 800 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen wurden, also keine Aushilfsjobs im Billiglohnbereich unter 450 Euro monatlich.

Der Bezirk der Arbeitsagentur erstreckt sich auf die Landeshauptstadt und den Nachbarkreis Plön. Und anders als in der Stadt selbst sind die Arbeitslosenzahlen östlich der Förde zwar im Jahresvergleich gefallen, von November auf Dezember aber gestiegen. 2750 Menschen ohne feste Arbeit bedeuten eine Quote von 4,2 Prozent. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es im Kreis Plön noch 4,9 Prozent. Damit hat der Kreis im landesweiten Vergleich unverändert die viertniedrigste Arbeitslosenquote unter allen Kreisen. Spitzenreiter ist der zum Hamburger „Speckgürtel“ zählende Kreis Stormarn. Mit einer aktuellen Quote von 2,9 Prozent erreichte er im Dezember einen Wert, den die Experten fast schon als „Vollbeschäftigung“ bezeichnen.