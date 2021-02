Feuerwehreinsatz : Mann nach Kellerbrand in Kiel-Gaarden im Krankenhaus

Der Feuerwehr gelang es unter schwerem Atemschutz, den ausgedehnten Kellerbrand in der Pickertstraße zu löschen.

Kiel | Nach einem Kellerbrand in einem Kieler Mehrfamilienhaus ist am Montag eine Person ins Universitätsklinikum gebracht worden. Mehrere Anrufer hatten am Nachmittag über eine starke Rauchentwicklung im Stadtteil Gaarden berichtet, wie ein Feuerwehrsprecher a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.