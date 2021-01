Zeugen gesucht : Mann in Kiel tödlich verletzt – handelte Lebensgefährtin aus Notwehr?

Auf offener Straße fand eine Zeugin einen blutüberströmten Mann. Er starb am Abend im Krankenhaus.

31. Januar 2021, 12:51 Uhr

Kiel | Am Samstagnachmittag ist in Kiel-Wellingdorf ein schwer verletzter Mann auf offener Straße gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, starb der 36-Jährige später im Krankenhaus. Seine 34-jährige Lebensgefährtin ist tatverdächtig.

Gegen 13 Uhr fand eine Zeugin den blutüberströmten Mann zwischen geparkten Fahrzeugen in der Gabelsbergerstraße. Beamte reanimierten den 36-Jährigen bis zum Eintreffen des Notarztes. Trotz einer Notoperation verstarb der Mann am späten Abend in einem Kieler Krankenhaus.

Lebensgefährtin ebenfalls verletzt

Vor Ort nahmen Polizisten die Lebensgefährtin des Mannes fest. Sie gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass der Mann sie in der Nacht auf Samstag misshandelt hatte. Aufgrund eigener Verletzungen musste sie ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Wie es zu den tödlichen Verletzungen des 36-Jährigen kam, soll nun unter anderem durch eine gerichtsmedizinische Untersuchung geklärt werden. Es wird angenommen, dass der Mann seine Wohnung noch selbstständig verlassen konnte. Da eine Notwehrsituation der Lebensgefährtin nicht ausgeschlossen werden kann, kam sie in der Nacht mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise länger andauernde Beziehungskonflikte zwischen dem Paar mitbekommen haben. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter der Rufnummer 0431/1603333 entgegen.