Kreuzfahrtterminal : Luftmessung im Kieler Hafen: Grenzwerte klar eingehalten

Laut Zwischenergebnis haben Kreuzfahrtschiffe im Hafen kaum Einfluss auf die Schadstoff-Belastung in Kiel.

von dpa

14. September 2018, 11:48 Uhr

Kiel | Die Kreuzfahrtschiffe im Kieler Hafen haben nach neuen Messungen praktisch so gut wie keinen Einfluss auf die Schadstoff-Belastung in der Landeshauptstadt. Dies sei das Zwischenergebnis einer mehrmonatigen Immissionsmessung rund um das Kieler Kreuzfahrtterminal, teilte der Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG, Dirk Claus, am Freitag mit.

In einem zertifizierten Messverfahren sei bestätigt worden, „dass während der Schiffsliegezeiten alle geltenden Grenzwerte in der Umgebungsluft des Kreuzfahrtterminals eingehalten werden“. Ein Zusammenhang mit den über den Grenzwerten liegenden Stickoxidbelastungen am Theodor-Heuss-Ring bestehe nachweislich nicht.