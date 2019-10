„LOUF“: Schluss nach 20 Jahren

Restaurant an der Kiellinie schließt im Dezember / Weitere Nutzung des Gebäudes ist noch nicht geklärt

Avatar_shz von pns

01. Oktober 2019, 15:43 Uhr

kiel | „Es macht einfach keinen Spaß mehr“, beginnt Stefan zu Putlitz. Der Gastronom ist seit 2000 Inhaber des „LOUF“ an der Kiellinie. Am 13. Dezember ist Schluss: Das letzte „LOUF“–Event des Jahres stellt das Ende des Restaurants dar.

„Ich werde meinen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Ich will jetzt kürzer treten, endlich wieder Zeit fürs Kiten haben.“

Der 54-jährige hätte Anfang dieser Saison 15 Festangestellte einstellen können, doch habe er keine Fachkräfte gefunden. Zusätzlich zu den gesetzlichen Auflagen in der Gastronomie mache dies die Arbeit schwer.„Das ist hier ein großartiger Standort, es wäre schade, wenn hier keine Gastronomie mehr wäre“, kommentiert zu Putlitz die unsichere Zukunft des Gebäudes. Das „LOUF“ sei in der ganzen Zeit fester Bestandteil Kiels gewesen, in der Außendarstellung der Stadt stets prominent vertreten. Eigentümer des Gebäudes, das direkt am Finanzministerium liegt, ist das Land Schleswig-Holstein. Einen Beschluss für die Nutzung nach Auslaufen des Pachtvertrages am 30. April 2020 gebe es bisher nicht, teilt die Pressesprecherin des Finanzministeriums, Svea Balzer, mit.

„Auf mich sind schon mehrere Bewerber zugekommen, die Interesse haben, hier weiterzumachen“, so zu Putlitz. Die Entscheidung treffe er aber nicht selbst, sondern der Eigentümer. Mit dem Plan im Hinterkopf, das „LOUF“ nicht mehr weiter zu betreiben, habe er im April das „Ocean Eleven“ in Laboe übernommen. Damit betreibt zu Putlitz ab 2020 wieder zwei Restaurants. Seit 2008 ist er Inhaber der Gaststätte „Wirthaus“ am Europaplatz.

Die Belegschaft des „LOUF“ habe zu Putlitz vor drei Wochen informiert. Durch zu erwartende Kündigungen und die allgemeine Unruhe habe sich eine Weiterführung bis Jahresende nicht angeboten: „Das Weihnachtsgeschäft hätten wir nicht mehr sauber über die Bühne gebracht.“

Die vollständige Einrichtung würde im Restaurant bleiben, gerne könne der nächste Pächter diese vollständig übernehmen: „Das Land Schleswig-Holstein soll sich beeilen.“

Eine schnelle Übernahme sei ganz in seinem Sinne, gerne ermögliche er den Betrieb schon ab dem 1. Mai. „Das hier ist der Mittelpunkt der Flaniermeile in Kiel. Man kann diesen Ort den Kielern nicht durch Untätigkeit wegnehmen.“