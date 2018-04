Atom-Katastrophen : Liquidatoren berichten von Tschernobyl und Fukushima

Regelmäßig zum Jahrestag des Tschernobyl-Unglücks von 1986 lädt die Heinrich-Böll-Stiftung sogenannte „Liquidatoren“ ein. Diesmal war auch ein Japaner dabei. Er hat bei geheimen Beobachtungen herausgefunden, dass Tag für Tag 150 Tonnen verstrahltes Wasser in den Pazifik geleitet werden.

von Udo Carstens

25. April 2018, 18:52 Uhr

Auch wenn sie aus den Schlagzeilen längst verschwunden sind: Die Havarie im Atomreaktor vom 26. April 1986 im russischen Tschernobyl und die nukleare Katastrophe im japanischen Fukushima vom 11. März 2011 stehen für den Irrglauben des Menschen an die Beherrschbarkeit der Technik. Die Heinrich-Böll-Stiftung lädt regelmäßig zum Jahrestag des Tschernobyl-Unglücks sogenannte „Liquidatoren“ ein. Als Zeitzeugen berichten sie vor Schulklassen von den schrecklichen Ereignissen.

Der Ukrainer Oleg Geraschtschenko (68) ist einer von ehemals 300 000 Menschen, die nach dem Super-Gau die Bevölkerung evakuierten, radioaktives Material einsammelten oder sogar den Reaktor sicherten. Die meisten Liquidatoren sind strahlenkrank, viele bereits gestorben. Und die Überlebenden erhalten eine karge Rente, die kaum zum Überleben reicht, erzählte Geraschtschenko beim Empfang bei Stadtpräsident Hans-Werner Tovar.

Der Japaner Shun Kirishima heuerte undercover – ähnlich wie einst Günter Wallraff hierzulande – bei einem Unternehmen an, das die Kühlung des explodierten Reaktors übernahm. Bei seinen heimlichen Recherchen konnte er belegen, dass unverändert Tag für Tag 150 Tonnen radioaktives Wasser in den Pazifik geleitet werden. Tovar lobte den Einsatz der Böll-Stiftung: „Es ist wichtig, dass junge Menschen erfahren, was damals passiert ist.“ Für die beiden Liquidatoren aus der Ukraine und aus Japan ist ein Atom-Unfall mit keinem anderen Unglück zu vergleichen. Denn: „Wir wissen einfach nicht, wie lange die Folgen anhalten.“