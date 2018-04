Kappungsgrenze : Limit für Aufschlag bei der Miete

Maximal 15 Prozent in drei Jahren sind gestattet: Für die Landeshauptstadt gilt ab sofort eine „Kappungsgrenze“. Das schafft womöglich Erleichterung auf dem Wohnungsmarkt. Die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft soll folgen.

von Udo Carstens

03. April 2018, 19:08 Uhr

Die Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt ist schwierig. Der Bedarf übersteigt das Angebot, weshalb die Mieten seit Jahren kräftig steigen. Jetzt hat das Land die Stadt in eine besondere Liste eingetragen, die Linderung verspricht: Ab sofort gilt auch für Kiel als 16. Kommune im Lande die „Kappungsgrenze“. Danach dürfen die Mieten binnen drei Jahren nur um 15 Prozent steigen – bislang waren es 20 Prozent.

Stadtrat Gerwin Stöcken rechnet vor: Für eine 500 Euro teure Wohnung darf die Miete statt um 100 nur um 75 Euro klettern. „Das ist ein kleiner Anker. Es begrenzt den Griff ins Portemonnaie“, sagt Stöcken. Auch er weiß, dass auf Dauer nur ein verstärkter Wohnungsbau den Nachfragedruck verringern kann. Dabei soll – das war bei den Prestigeprojekten an der Alten Feuerwache oder im Schlossquartier eben nicht so – künftig eine Quote von 30 Prozent an Sozialwohnungen gelten. Diese Durchmischung sei wichtig, denn: „Ein Stadtteil allein mit Sozialwohnungen hilft uns überhaupt nicht weiter.“

„Eine echte Erleichterung und ein wenig mehr Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt!“ So bewertet Heidrun Clausen als Geschäftsführerin des Mieterbundes in Schleswig-Holstein die Bedeutung der Kappungsgrenze für Kiel, die eigentlich „viel zu spät“ komme. Denn nach ihren Erfahrungen nutzen viele Vermieter die 20-Prozent-Grenze aus. Die Folge: „Die Mietpreise klettern schneller als das Einkommen der Arbeitnehmer“, so Heidrun Clausen. Auch sie fordert mehr Mietwohnungsbau in den Städten.

CDU und FDP hatten in der Ratsversammlung eine Kappungsgrenze strikt abgelehnt. „Das wird keine einzige neue Wohnung schaffen“, erklärt aktuell Christina Musculus-Stahnke für die FDP. Sie plädiert stattdessen für den Abbau bürokratischer Hemmnisse beim Wohnungsbau (etwa bei den Energieverbrauch-Vorgaben) und für die zügige Ausweisung von Bauland.

Marcel Schmidt (SSW) hält das Instrument der Kappungsgrenze für „sinnvoll, allerdings nicht ausreichend“. Gerade weil die private Wohnungswirtschaft nicht in der Lage sei, bezahlbaren Wohnraum in notwendigem Umfang bereitzustellen, befürwortet er die Gründung einer städtischen Wobau-Gesellschaft.

Das sieht Benjamin Raschke (SPD) ähnlich. In einer gemeinsamen Initiative mit dem SSW und den Grünen plädiert die SPD für die Sicherung des Erbbaurechtes. Damit könne man eben auch Menschen mit wenig Eigenkapital den Kauf von Hauseigentum ermöglichen. Mehr noch: Bei Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins soll der (traditionell niedrige) Erbbauzins um die Hälfte reduziert werden.

Arne Langniß von den Grünen hält die Kappungsgrenze insgesamt für ein stumpfes Schwert. Eine städtische Wohnungsbau-Gesellschaft ist für ihn das bessere Mittel, vom neoliberalen Kurs abzuweichen und der öffentlichen Hand wieder mehr Einfluss zu geben. Das sei dringend, sagt er, und verweist auf „Capital“-Statistiken, wonach etwa Wohnungen in Gaarden mit 7 Prozent bessere Rendite-Erwartungen liefern als in Düsternbrook. Langniß‘ Deutung: „Auf dem Ostufer läuft gerade die Umverteilung von unten nach oben.“