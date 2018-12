Craft-Bier : Lille jetzt mit eigener Brauerei

Für Sonnabend laden Max Kühl und Florian Scheske zur Eröffnung ein: Die beiden Kieler Craft-Bier-Brauer erfüllen sich mit der eigenen Brauerei einen Traum. Das Sudhaus mit einer Kapazität von 3000 Litern macht Lille zur drittgrößten Brauerei im Lande.

von Udo Carstens

11. Dezember 2018, 18:22 Uhr





Die Zeiten des „Kuckucksbrauens“ sind für Florian Scheske und Max Kühl endgültig vorbei. Die Rezepte für ihre Craft-Biere müssen die beiden „Lille“-Inhaber nicht mehr in fremden Produktionsstätten ausprobieren. Am Eichkamp in Kiel erfüllen sie sich den Traum von der eigenen Brauerei. Am Sonnabend (16 Uhr) ist Eröffnung. Gemessen an der Sud-Kapazität ist Lille nach Flensburg und Marne die drittgrößte Brauerei im Lande.

Die beiden früheren FH-Studenten, die vor vier, fünf Jahren in der Alten Mu mit dem Bierbrauen begannen, schultern eine Investition von insgesamt 1,8 Millionen Euro. Dafür steht jetzt in der einstigen Coca-Cola-Abfüllstation am Eichkamp eine nagelneue Brauerei. Die Sudanlage ist auf 3000 Liter ausgelegt, wird aber zunächst gar nicht jeden Tag laufen. Denn die Lagerkapazität liegt bei „nur“ 21 000 Litern – oder 210 Hektolitern, wie die Brauer rechnen. In den Tanks muss das Lille-Bier mindestens vier Wochen lang reifen.

Mit Broder Kallsen besitzt Lille einen eigenen Braumeister. Er stammt aus einer kleinen Gemeinde am Selenter See, die den bierähnlichen Namen Pülsen trägt, hat in Flensburg das Handwerk gelernt und danach Brauern in der ganzen Welt über die Schulter geschaut. Für den Schankraum in der neuen Brauerei wird Daniel Elich zuständig sein. Bei ihm können Lille-Besucher freitags und sonnabends zwölf verschiedene Biere probieren – die eigenen Produkte wie auch die Hopfen-Malz-Kaltgetränke aus befreundeten Brauereien.

Bei der ersten Genussstunde zur Brauerei-Eröffnung am Sonnabend gibt es allerdings ausschließlich Lille-Biere: Das Weizenbier, das Helle, das Stout und das Pilsener wurden bereits in der Anlage produziert. Hinzu kommen aus den Beständen das Lager und das kräftige Pale Ale, auch sie werden demnächst am Eichkamp neu aufgesetzt.

Schlaflose Nächte haben die beiden Lille-Inhaber wegen der Investition nicht. Eher schon, weil bis zur Eröffnung noch jede Menge erledigt werden muss. Wenn nach zwölf Stunden immer nicht Schluss ist, dann, so sagen die beiden Bier-Experten ganz ehrlich, dann „kommen wir mit Kaffee über die Runden.“