Segeln lernen : Leinen los im Camp 24/7

Wann beginnt eigentlich an der Förde die Saison? Seit 16 Jahren wird diese Frage beantwortet mit der Eröffnung des Camps 24/7 an der Kiellinie. Hier kann der Nachwuchs das Segeln lernen – wichtig für eine Stadt, die sich „Sailing City“ nennt.

von Udo Carstens

04. Mai 2018, 19:40 Uhr

Mit der Übergabe des Steuerrades an den Nachwuchs und dem Appell „Leinen los!“ startete gestern wieder das Gemeinschaftsprojekt, bei dem in erster Linie Schulkinder das Segeln auf Kuttern, Optimisten und Jollen erlernen können. Der pädagogische Gedanke hinter dem Segel-Camp: Eine Stadt, die sich stolz „Sailing City“ nennt, will die jungen Jahrgänge früh mit dem Element Wasser vertraut machen.

Nicht weniger als 90 zahlungskräftige Unternehmen unterstützen das Projekt von Kiel-Marketing, Hauptsponsor von Anfang an sind die Stadtwerke, die dem Camp auch den Beinamen „24/7“ verliehen haben. Das Angebot hat sich von Jahr zu Jahr augeweitet. Neben den Segelkursen gibt es mit Beach-Volleyball, dem Becken mit den Modellbooten oder dem Segelsimulator weitere Attraktionen. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar hat beobachtet, dass das Standup-Paddling immer mehr Anhänger findet und in der aktuellen Saison sogar in einen Halbvmarathon münden wird. Auch wenn der Balance-Akt auf dem Brett „wohl nicht mehr mein Hobby werden wird“, wie Tovar gestand.

Stadtwerke-Vorstandschef Frank Meier wies auf das Integrationsvermögen des Segel-Camps hin. Spezialkurse für Migranten gehören ebenso dazu wie Angebote für Behinderte. Das hat in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Denn in gut einer Woche wird direkt neben dem Camp an der Spiellinie das Olympische Dorf der „Special Olympics“ eröffnen . Hier starten dann auch die Segelwettbewerbe für Menschen mit Behinderung. Zu den Camp-Partnern zählt auch Fachhochschule Kiel, die gestern zur Eröffnung ihre „Emma“ mitbrachten. Die eigens entwickelte Pflegeroboterfrau unterhielt sich mit den Kindern der 3a der Friedrich-Junge-Grundschule über Palsteks und andere seemännische Knoten, musste aber einräumen: „Ich bin noch zu ungeschickt fürs Knotenmachen.“



> Das Camp 24/7 ist bis September geöffnet. Anmeldungen sind möglich im Internet (www. camp24-7.de) oder unter Tel. 0431 / 901- 2573. Der sprechende Roboter „Emma“ hält sich während der Kieler Woche wieder im Zeltdorf auf.