Kiel : Landtag debattiert über Personalsituation im Justizvollzug

Die Steuereinnahmen fließen in Rekordhöhe, die Konjunktur läuft, Arbeitslosigkeit und Zinsen sind niedrig – für den Landeshaushalt 2019 hat Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) gute Rahmenbedingungen. Aber Altschulden, Belastungen aus der HSH Nordbank und die Kosten für Beamtenpensionen sind schwere Hypotheken. „Mit zurzeit rund 26 Milliarden Euro Schulden, 35 Milliarden Euro Pensionsverpflichtungen und 5 Milliarden Euro Sanierungsstau hat das Land schwere Steine im Gepäck“, sagte Heinold am Donnerstag in der ersten Lesung des Etatentwurfs für 2019.

Vorgesehen sind Einnahmen von 12,74 Milliarden Euro und Ausgaben von 13,04 Milliarden. „Neue Schulden machen wir nur noch, um unsere Altverpflichtungen im Zusammenhang mit der HSH Nordbank zu bezahlen“, sagte Heinold. Für 2019 plant Heinold 450 Millionen Euro für die Übernahme von HSH-Altverpflichtungen; dafür macht sie 300 Millionen Euro neue Schulden. Der Etat soll im Dezember beschlossen werden.

Jamaika plant kräftige Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur sowie mehr als 500 neue Stellen. Diese Kosten machten ihr weniger Sorgen als der Fachkräftemangel. Die Investitionsquote beträgt bei Rekordausgaben von 1,3 Milliarden Euro 10,2 Prozent.„Bildung hat Priorität, für Integration von Geflüchteten wie für innere Sicherheit stellen wir die notwendigen Mittel zur Verfügung und die Modernisierung der Infrastruktur hat Vorrang vor Schuldentilgung“, sagte Heinold.

„Auch planloses Geldausgeben“

Aus SPD-Sicht nutzt die Regierung das viele Geld nicht gut genug, um das Land voranzubringen. Sie gebe auch planlos Geld aus, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. „Konflikte werden im Zweifel unter Geld begraben.“ Der Regierung fehle es nicht an Geld, sondern an Substanz. Stegner warf Jamaika Arbeitnehmerfeindlichkeit und miserables Handwerk vor. Sensibilität für Soziales fehle der Koalition.

Jamaika übernehme Verantwortung für die Schwächeren in der Gesellschaft, konterte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Stegners Vorwurf sei Quatsch. Gleiches gelte für Aussagen, es werde jeder Ausgabenwunsch erfüllt. Jamaika in Kiel sei ein echter Gegenentwurf zu Berlin, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. „Wir regieren ohne Streit und ohne Konflikte.“ Mit Investitionen in Bildung und Infrastruktur unternehme die Koalition wahre Kraftakte.

Mit den Etatplänen setze Jamaika seinen Modernisierungskurs fort, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Dies stärke die Demokratie und mache das Land noch attraktiver. Es tue sich etwas im Land. So werde das Straßennetz auf Vordermann gebracht. „Mir sind Baustellen lieber als weiterer Verfall“, sagte Vogt.

Rückkehr zum Weihnachtsgeld

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Nobis kritisierte die aus seiner Sicht viel zu hohen Ausgaben für Flüchtlinge. Hier werde Steuergeld verpulvert. Für die „Migrationskrise“, wie er sagte, werde ein erheblicher dreistelliger Millionenbetrag ausgegeben. Dies verringere die Spielräume im Haushalt. Fahrlässig sei es, keine Schulden mehr zu tilgen.

SSW-Fraktionschef Lars Harms forderte für Beamte die Rückkehr zum Weihnachtsgeld, was 140 Millionen Euro koste, aber leistbar sei. Lehrer dürften nicht weiter an Grundschulen weniger verdienen als an weiterführenden Schulen. Harms monierte auch die geplante Abschaffung des Tariftreuegesetzes und fehlende Bewegung im Verkehrsbereich.

Vier Mal sei es bereits gelungen, im Vollzug Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften, sagte Heinold. „Wir haben uns Gestaltungsspielraum zurückerobert.“ Das Land stelle sich auf einen hohen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ein, sagte Heinold. Sie will das Ergebnis auch auf die Beamten übertragen. Die Gehalts- und Besoldungsstruktur werde bis 2019 grundsätzlich überarbeitet.

Dritte Erstaufnahme für Flüchtlinge?

Die Kita-Ausgaben des Landes sollen 2019 um rund 40 Millionen Euro steigen. Heinold signalisierte Bereitschaft, neben Neumünster und Boostedt eventuell eine dritte Erstaufnahme für Flüchtlinge zu finanzieren. Die geplante Abschiebehaftanstalt in Glückstadt werde schätzungsweise 45 Millionen Euro für den Bau und 2 Millionen für Ausstattung und Betrieb kosten. Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zahlen je ein Drittel.