Landtagsdebatten in Kiel : Landtag debattiert über Haushalt 2019

Innenminister Hans-Joachim Grote bekam auf Attacken der AfD klare Rückendeckung. Der CDU-Politiker warf der AfD „pure Hetze gegen Asylsuchende“ vor. „Wir werden in Schleswig-Holstein weiter Asylsuchende aufnehmen und ihnen helfen - und das ist richtig so“, bekräftigte er unter dem Beifall fast des ganzen Parlaments.

Auf AfD-Antrag ging es in einer Aktuellen Stunde um den Umgang des Ministers mit einem Gewaltverbrechen in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt. Dort hatte ein iranischer Asylbewerber am 14. September seine von ihm getrennt lebende Ex-Partnerin mit einem Küchenmesser schwer verletzt. Die 34-Jährige konnte mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen.

Auf einer Einwohnerversammlung informierten Grote und die Polizei nicht über den Fall, obwohl es dort auch um Flüchtlingskriminalität ging. Grote und Polizei räumten später einen Fehler ein. Der Minister hatte am Dienstag vor dem Innen- und Rechtsausschuss sein Vorgehen erneut bedauert und bekräftigt, er habe nichts verschleiern wollen.

Der AfD-Vertreter stellte im Ausschuss keine Fragen.

Für ihn sei ein transparenter Umgang mit Kriminalität wichtig, sagte Grote am Mittwoch. „Dabei gilt es, die Situation weder zu beschönigen noch zu dramatisieren.“ Er wolle mit der Kriminalität von Ausländern genauso offen umgehen wie mit jeder anderen Kriminalität. „Ich stelle mich ganz entschieden gegen jeden Versuch, die Taten Einzelner für pauschale Stimmungsmache gegen Flüchtlinge und Zuwanderer zu missbrauchen.“ Die Landesregierung habe das Vertrauen der Boostedter und der Schleswig-Holsteiner insgesamt erschüttert, sagte der AfD-Politiker Claus Schaffer. Er sprach von einem Skandal. Die Regierung halte Fakten zurück, um ein geschöntes Bild von der Flüchtlingssituation zu zeichnen. Das gelte auch für Fakten zur Kriminalität in Boostedt. Für dieses Jahr zeichne sich dort eine Verdopplung der Straftaten ab.

Die Boostedter hätten viel für Flüchtlinge geleistet und es nicht verdient, von der AfD für deren falsche Politik in Haft genommen zu werden, sagte der SPD-Politiker Kai Dolgner. Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben warf der AfD vor, sie zeichne ein falsches düsteres Bild von Deutschland. „Das Aushöhlen des Vertrauens in den Rechtsstaat ist das Ziel der Populisten“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Die AfD wolle einen Einzelfall nur dazu nutzen, um gegen Ausländer zu hetzen, sagte Lars Harms vom SSW. Die Kriminalität in Deutschland sei in den letzten Jahren deutlich gesunken. „Wir leben in einem sicheren Land.“ Heftiger Streit entbrannte zwischen den Ex-Koalitionspartnern SPD und Grüne um Jamaikas Regierungspläne für eine Abschiebehaftanstalt mit 60 Plätzen in Glückstadt. Die Einrichtung werde so sicher wie nötig und so human wie möglich sein, sagte Grote in der ersten Lesung eines Gesetzentwurfs.

„Sie bleiben hart und wollen immer noch Eltern mit ihren Kindern inhaftieren“, sagte SPD-Fraktionsvize Serpil Midyatli in Richtung Grüne. Der Gesetzentwurf sei „ein Kniefall vor den Rechtspopulisten“.

Ungeheuerlich sei dies, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Midyatli habe den Konsens der Demokraten aufgekündigt und die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt.

Von inszenierter Empörung Midyatlis sprach die Grüne Aminata Touré.

Die SPD nenne das Vorgehen der Koalition inhuman, weil diese schwarz-rotes Bundesrecht umsetze. Minderjährige sollen nur in Ausnahmefällen aufgenommen werden dürfen, versichert Jamaika.

Die Abschiebeanstalt soll 2020 in Betrieb gehen und auch von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern genutzt werden. Minister Grote betonte, Abschiebehaft sei die Ultima Ratio, wenn eine freiwillige Ausreise dazu Verpflichteter nicht erreicht wird. Es sei richtig, eine eigene Abschiebehaftanstalt im Land zu haben, weil es nur so Einfluss auf die Haftbedingungen nehmen könne, sagte Jan Marcus Rossa von der FDP.

Die AfD könne dem Gesetzentwurf grundsätzlich zustimmen, sagte der Abgeordnete Schaffer. Aber Jamaika fehle der politische Wille, Abschiebungen zu vollziehen. Menschen gehörten nur hinter Gitter, wenn sie Verbrechen begangen haben, sagte SSW-Fraktionschef Harms.

Für abzuschiebende Kriminelle oder Gefährder gebe es in Deutschland genug Plätze. Nur für diese sei eine eigene Anstalt im Land zu teuer.