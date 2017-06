Kreuzfahrer : Königliche Visite auf der Förde

vergrößern 1 von 2 Foto: Lange (2) 1 von 2

„Einige Städte haben die Cruise Days, wir haben die Cruise Week“, lobte Port-of-Kiel-Geschäftsführer Dirk Claus gestern die Auslastung des Kieler Hafens während der Kieler Woche. Immerhin verzeichnet die Landeshauptstadt mit ihren vier Terminalanlagen für Fähr- und Kreuzfahrtschiffe vom 17. bis zum 25. Juni insgesamt 16 Anläufe von 15 verschiedenen Luxuslinern. Allein gestern besuchten die mehr als 3000 Passagiere der „Queen Elizabeth“ und der „Arcadia“ Nordeuropas größtes Segel-Fest.

Zur Begrüßung der „Queen Elizabeth“, die in dieser Saison nach einer neuntägigen Ostseerundreise zum ersten Mal im Kieler Hafen anlegte, machte Dirk Claus deutlich: „Die Kieler Woche ist ein absolutes Highlight der Kreuzfahrtsaison, sowohl was die Anzahl der Schiffe betrifft als auch die Passagierzahlen.“ So gingen in dieser Zeit an Spitzentagen mehr als 15 000 Reisende über die verschiedenen Terminals an oder von Bord, erklärte Seehafen-Chef Claus.

Für die „Queen Elizabeth“ war es bereits der sechste Abstecher nach Kiel. „Unseren Erstanlauf“, erinnert sich Anja Tabarelli, die Verkaufs- und Marketingchefin der zuständigen Reederei Cunard Line, „hatten wir im Sommer 2012, und die Kieler haben uns seither nicht enttäuscht.“ Im nächsten Jahr, kündigte Anja Tabarelli an, würden sogar zwei „Königinnen“ der Cunard-Reederei einen Zwischenstopp in Kiel einlegen: Im Mai soll die „Queen Elizabeth“ erneut im Seehafen festmachen, und am 17. Juli 2018 wird die „Queen Victoria“ erstmals Kiel anlaufen.

Mit 16 Kreuzfahrtschiffen, die der Landeshauptstadt während der Kieler Woche einen Besuch abstatten, ist aber noch Luft nach oben, findet Dirk Claus. „Mit vier Terminalanlagen stehen in den zehn Tagen 40 Liegeplätze zur Verfügung, die wollen wir gern besetzen.“ Die drei „Queens“ der Cunard Line – die „Queen Elizabeth“, die „Queen Victoria“ und die „Queen Mary 2“ – könnten doch auch gleichzeitig ohne Probleme in Kiel festmachen, schlug Claus Anja Tabarelli vor.

In diesem Jahr werden 28 verschiedene Kreuzfahrtschiffe den Kieler Hafen insgesamt 142 Mal anlaufen. Im Jahr 2015 waren es 132 und im vergangenen Jahr sogar 147 Kreuzfahrer-Anläufe mit insgesamt 485 497 Passagieren. Für dieses Jahr erwartet Port-of-Kiel-Direktor Dirk Claus etwa 500 000 Kreuzfahrer. Dass die Passagierzahlen trotz weniger Anläufe im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich weitestgehend stabil bleiben (oder sogar noch steigen) sollen, liegt vor allem an den größeren Kreuzfahrtschiffen, die an Bord mehr Reisende aufnehmen. Dirk Claus’ Ziel für die Zukunft des Kieler Seehafens: „Wir wollen weiter wachsen.“

Die „Queen Elizabeth“ trat gestern die Heimreise Richtung Southampton an, während die „Arcadia“ Kurs auf Stockholm nahm. Am morgigen Freitag treffen in Kiel mit der „Albatros“

von Phoenix Seereisen, der „Black Watch“ der Fred Olsen Cruise Line – übrigens zwei Schwesternschiffe – sowie dem Flusskreuzfahrer „Excellence Coral“ schon die nächsten Gäste an der Förde ein.

von Andrea Lange

erstellt am 21.Jun.2017 | 18:54 Uhr