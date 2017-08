Schlussetappe : Knooper Weg bald wieder befahrbar

vergrößern 1 von 1 Foto: Carstens 1 von 1

Langsam, aber sicher gehen die Bauarbeiten auf dem Knooper Weg ihrem Ende entgegen. Allerdings müssen Autofahrer ab heute bis voraussichtlich zum späten Sonnabend wegen der Asphaltierung mit einer Vollsperrung der Kreuzung an der Gutenbergstraße/Lehmberg leben, in dieser Zeit sind größere Umwege unausweichlich. Seit April hat der vielbefahrene Knooper Weg im Bereich des Lessingplatzes neue Haltestellen und barrierefreie Fußgängerüberwege erhalten. . Auch an die Radfahrer ist gedacht: Sie können künftig den Knooper Weg auf der Fahrbahn kreuzen und kommen den Fußgängern nicht mehr in die Quere. Der Straßentiefbau wird am Montag, rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres, im Wesentlichen beendet sein. Es folgen noch Markierungsarbeiten, für die einzelne Fahrspuren gesperrt werden müssen, wie die Stadt gestern bekannt gab. Soll heißen: Es könnte an dem einen oder anderen Tag auf der Trasse noch einmal eng werden – doch die Zeit der großen Baustellen und Staus ist vorbei.

von Udo Carstens

erstellt am 29.Aug.2017 | 17:25 Uhr