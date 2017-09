Ratsversammlung : Klares Ja zu bezahlbaren Mieten

vergrößern 1 von 1 Foto: Lange 1 von 1

von Udo Carstens

erstellt am 21.Sep.2017 | 20:05 Uhr

Die Mieten in der Landeshauptstadt Kiel sollen künftig gedeckelt werden. Mit klarer Mehrheit sprach sich gestern Abend die Ratsversammlung für die Mietpreisbremse und die sogenannte „Kappungsgrenzen-Verordnung“ aus. Der Oberbürgermeister erhält damit das Mandat, sich auf Landesebene für diese Eingriffe in den freien Markt stark zu machen. Die Debatte im Rat, das war zu erwarten, verlief kontrovers und war geprägt von gegenseitigen Wahlkampf-Vorwürfen.

„Oberstes Ziel der Wohnungspolitik muss die Schaffung neuen Wohnraums mit einem hohen Anteil an kostengünstigen Mietwohnungen sein“, hieß es im gemeinsamen Antrag von SPD, SSW, Grünen und Linken. Um nahezu 13 Prozent sind die Mieten in nur zwei Jahren gestiegen, bedingt durch den Mangel an Wohnraum in der wachsenden Stadt. Laut Lutz Oschmann (Grüne) werden in den nächsten Jahren über 20 000 neue Wohnungen benötigt. „Es geht um Wohnraum für Menschen mit normalem Einkommen“, erklärte SPD-Fraktionschef Hans-Friedrich Traulsen.

„Wohnungsbau war nie Schwerpunkt der letzten Jahre“, giftete Marcel Schmidt (SSW) auch gleich mal gegen den früheren Koalitionspartner Grüne, der bis zum Frühjahr mit Peter Todeskino den Stadtbaurat gestellt hatte. Deren Forderung, den Flughafen in Holtenau zu schließen und das Gelände für Gewerbe und Wohnungsbau zu verwenden, ist für Schmidt nicht mehr als eine „Nebelkerze“. Dirk Scheelje (Grüne) konterte: „Niemand behauptet, damit lösen wir das Problem.“ Aber wenn man nicht aufpasse, erreiche Kiel wegen starker sozialer Gegensätze bald Hamburger Niveau, warnte er.

Das Marktversagen könne schnell zum Politikversagen führen, erklärte Heinz Wieser (Linke). Andreas Regner (WIR) formulierte es ähnlich. Weil viele Mieten nur dank Hartz-IV-Unterstützung bezahlt werden können, schmeiße Kiel das Geld praktisch den großen Hedge-Fonds mit ihrem Wohnungsbesitz in den Rachen. Vom „Auffressen der Mieten“ sprach auch Schmidt: „Wir müssen uns um die Leute kümmern.“

Das brachte ihm den Vorwurf des Populismus ein. CDU-Fraktionschef Stefan Kruber sprach von einem „Show-Antrag“. Denn es müsse Wohnungsbau-Investoren geben, damit die Rechnung überhaupt aufgehen könne. Sein Vorwurf an den politischen Gegner: „Sie bringen Unruhe in den Markt. Sie würgen Investitionen ab.“ Christina Musculus-Stahnke (FDP) assistierte: „Selber-Bauen hilft nicht.“ Traulsen nahm Krubers Vorwürfe genüsslich auf. Man werde also beschimpft, „weil man dicht bei den Menschen ist“. Und Schmidt stellte den CDU-Sprecher „in die elitäre kapitalistische Klasse“.

Stadtrat Gerwin Stöcken hatte gleich zu Beginn der Debatte darauf hingewiesen, dass die Probleme in den Stadtteilen ganz unterschiedlich ausfallen. „Die Rezepte der 60er- und 70er-Jahre greifen nicht mehr“, sagte er. Bereits im städtischen Masterplan zum Wohnungsbau sei festgehalten, dass man ordnungspolitisch eingreifen müsse, wenn’s der Markt nicht selber regelt. Diese Situation ist für ihn gegeben: Mietpreisbremse und Kappungsgrenze „scheinen mir angemessen zu sein.“

Es wurde allerdings gestern nicht nur gestritten. Gleich zu Beginn der Ratsversammlung erhielt der Buchhändler Wolfgang Erichsen („das Gesicht der Kieler Altstadt“) unter dem großen Beifall aller Ratsmitglieder die Andreas-Gayk-Medaille überreicht. Als Respekt und Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz für Kiel (wir berichteten). Erichsen bekannte sich in seiner Dankesrede zum Projekt Kleiner Kiel-Kanal („für mich eine Herzensangelegenheit“). Sein Appell an den Rat: „Wir sollten Kiel als liebenswerte Stadt erhalten und entwickeln.“