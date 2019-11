„Kilian“ fliegt wieder über Kiel

Die Kieler Weihnachtsmärkte wurden am Montag offiziell eröffnet / Fünf Standorte bieten breites Angebot an Einkaufen und Gastronomie

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 10:23 Uhr

Kiel | Am Montagabend wurden die Kieler Weihnachtsmärkte offiziell eröffnet. Den seit 1973 auf dem Holstenplatz und dem Asmus–Bremer-Platz in der Kieler Innenstadt stattfindenden Kieler Weihnachtsmarkt eröffnete Stadtpräsident Hans-Werner Tovar. Die vierte Ausgabe des Weihnachtsdorfes auf dem Rathausplatz eröffnete Oberbürgermeister Ulf Kämpfer in Begleitung des Kinderchores von Hanne Pries.

Vom 25. November bis zum 23. Dezember sind die Kieler Weihnachtsmärkte geöffnet. „Es weihnachtet jedes Jahr ein bisschen mehr,“ begann der Oberbürgermeister seine Eröffnungsrede. Man lasse sich jedes Jahr ein bisschen mehr einfallen, wie an den stetig hinzukommenden Standorten und Attraktionen ablesbar sei. Den Gästen wünschte er eine friedliche und fröhliche Adventszeit, bevor der Wichtel „Kilian“ mit seiner von vier Rentieren gezogenen Kogge über das Kieler Weihnachtsdorf flog und dabei eine maritime Weihnachtsgeschichte zum Besten gab. Diese Attraktion, die in Zukunft drei Mal täglich über den Rathausplatz segelt, gibt es seit Gründung des Weihnachtsdorfes 2016.

2019 gibt es in Kiel insgesamt fünf Weihnachtsmärkte in der Innenstadt und an der Holtenauer Straße. Der auf Höhe des Brauereiviertels gelegene „kleinste Kieler Weihnachtsmarkt“ auf dem Bernhard-Minetti-Platz, der im letzten Jahr seine Premiere feierte, liegt als einziger außerhalb der Innenstadt und bietet mit „Norddeutschlands größter Glühweinpyramide“ eine ganz besondere Aktion, heißt es von Seiten der Stadt.

Neu in diesem Jahr sind neben der 23,6 Meter hohen Glühweinpyramide mit 150 Sitzplätzen an der Mündung des Knooper Wegs in die Holtenauer Straße eine zehn Meter hohe Pyramide auf dem Rathausplatz als „charmante Wurstbude“ sowie eine Souvenir-Hütte der Tourist-Information, an der es Winter-Eissorten zu probieren gibt.

Das im vergangenen Jahr zum schönsten Weihnachtsmarkt im Bundesland gekürte Weihnachtsdorf bietet auf gut 3000 Quadratmetern neben mehr als 500 Bäumen 44 Aussteller mit Angeboten von Thüringer Rostbratwurst bis zu Silberschmuck.

Auf dem Holstenplatz verteilt der Weihnachtsmann an den Adventssonntagen von 15 bis 17 Uhr Süßigkeiten.

Für Kinder bietet die Bäckerei Günther eine Weihnachtsbäckerei in der Holstenstraße, in der für drei Euro Kinder zwischen drei und 14 Jahren mit einer Begleitperson zusammen Plätzchen backen können. Einige Meter weiter im alten Stadtzentrum ist das Thema alpin gehalten. Auf dem Alten Markt sorgt DJ Gary mittwochs bis sonnabends von 19 bis 21 Uhr für die Musik zur Gaudi in der Altstadt. Von der angrenzenden Nikolaikirche steigt am Nikolaustag (6. Dezember) natürlich der Nikolaus herab, um Süßigkeiten an die Kinder zu verteilen.

Wie seit mehr als zehn Jahren Usus, geht auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Asmus-Bremer-Platz in die Verlängerung und hat, anders als die vier anderen Kieler Weihnachtsmärkte auch Heiligabend vormittags sowie nach den Feiertagen auch noch vier weitere Tage geöffnet.

Vom 27. bis zum 30. Dezember geht es dort weiter, erst Silvester ist dort Schluss. In der Verlängerung dabei sind auf dem Asmus-Bremer-Platz auch die Partnerstädte Sovetsk und Gdynia, die Landestypisches anbieten.