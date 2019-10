„museen am meer“-Tag : Kiels Museen locken Jung und Alt

Kieler Museen laden zum „museen am meer“-Tag mit fast 50 Programmpunkten ein.

Kiel | Die Kieler Museen am Meer laden morgen wieder zum „museen am meer“-Tag ein. Von 10 bis 17 Uhr können die Stadtgalerie, der Warleberger Hof, die Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung, das Zoologische Museum, die Kunsthalle, die Antikensammlung in der Kunsthalle und das Aquarium kostenlos besichtigt werden. Das Stadtmuseum im Warleberger Hof und die Kunsthalle haben bis 18 Uhr geöffnet. Das Schifffahrtsmuseum ist dieses Jahr nicht vertreten, da es bis Frühjahr 2020 umgebaut wird.

Die seit 2011 immer am letzten Sonntag der Schulherbstferien stattfindende Veranstaltung hat einen deutlichen Familienschwerpunkt, erläutert Pia Behnke vom Kulturbüro der Stadt. „Durch die Nähe zum Wasser und der Innenstadt bietet es sich an, die Museumsbesuche mit einem entspannten Spaziergang zu verbinden.“ So könne man überall einmal reinschnuppern.

Die sieben Museen bieten 49 Einzeltermine und 30 verschiedene Programmpunkte. Viele davon sind auf Kinder zugeschnitten, erkennbar an einem Smiley im Prospekt. Der Erfolg der Vorjahre bestärkt die beteiligten Museen darin, die Veranstaltung jährlich fortzuführen. Das Projekt wird seit 2013 von der Stadt Kiel veranstaltet. Der Tag biete durch den freien Eintritt eine gute Möglichkeit, neue Besucher für die Museen in der Landeshauptstadt zu begeistern, schildert Pia Behnke die Vorteile des „museem am meer“-Tages.

Ein besonderer Höhepunkt sei gerade für die kleineren Besucher das Aquarium mit der Seehund-Fütterung, die um 10 und 14.30 Uhr stattfinden und natürlich öffentlich sind.

Der Warleberger Hof stellt die Weimarer Republik in den Fokus. „Neben der Entwicklung der Frau und des Sozialstaats ist auch Bildung ein wichtiges Thema, mit dem sich unsere Ausstellung befasst“, skizziert Yvonne Danker vom Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof. Man beschäftige sich hier mit der Emanzipation der wilhelminischen Bürger in der neuen Demokratie. So feiere etwa die Mehrheit der Volkshochschulen dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.

In der Kunsthalle bietet die Fotografin Betti Bogya unter dem Stichwort „#museumselfie“ einen zweistündigen Workshop an, in dem es um das perfekte „Selfie“ mit der Polaroid- oder Handykamera geht. In den aktuell zwei Ausstellungen werden über 140 Werke gezeigt. Neben der thematischen Ausstellung „Lotte Laserstein. Von Angesicht zu Angesicht“ bietet der „Streifzug durch die Sammlung – von Expressionismus bis Liebe“ einen Einblick in die Vielfalt des Bestandes im Haus am Düsternbrooker Weg.

Auch außerhalb der Museen bietet der Aktionstag ein interessantes Programm. So bietet Stadtführer Ernst Mühlenbrink am Sonntag zwei Spaziergänge an, bei denen auf unterschiedlichen Routen auch „spannende Anekdoten zur Kieler Geschichte“ gehört werden können. Los geht es um 11 Uhr an der Stadtgalerie oder um 14 Uhr an der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung.