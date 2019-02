Beihilfe von Stadt und Land : Kiels Jüdische Gemeinde erhält 100 000 Euro als Mietzuschuss

Die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Kiel dürfen sich freuen: Das Land und die Stadt beteiligen sich mit jeweils 50 000 Euro an den Mietkosten für das neue Gemeindezentrum und die künftige Synagoge in einem historischen Haus an der Waitzstraße.

von Udo Carstens

04. Februar 2019, 18:36 Uhr

Vorausgegangen waren intensive Dreier-Gespräche. Die Mittel des Landes stammen aus dem „Impuls“-Programm, das den jüdischen Gemeinden im Lande insgesamt 500 000 Euro für Bauvorhaben zur Verfügung stellt. Daneben ist ein „Vertrag zur Förderung des jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein“ mit 800 000 Euro ausgestattet.

Jüdische Vereinsarbeit gibt es an der Förde gleich zweifach: Neben der Jüdischen Gemeinde Kiel mit ihrer theologisch eher liberalen Haltung existiert die Jüdische Gemeinde Kiel und Region. Sie ist stark geprägt von Juden aus Osteuropa und gilt als traditionell-orthodox. Diese (zweite) Gemeinde hat ihr Zentrum in Gaarden. Und als Überbau arbeiten auch gleich zwei jüdische Landesvereine. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold stellte gestern anlässlich der neuen Räume für die Jüdische Gemeinde Kiel fest: „Es ist wichtig, dass das jüdische Gemeindeleben in Kiel wieder eine feste Heimstätte bekommt.“