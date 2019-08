Jubiläum in Kiel : Kieler Nierenwoche feiert im September das 20-jährige Jubiläum

Im September finden die kostenlose Untersuchungen im Holstentörn statt..

Avatar_shz von shz.de

29. August 2019, 12:58 Uhr

Kiel | Unter dem Motto „20 Jahre im Zeichen der Prävention“ feiert im September die Kieler Nierenwoche ihr Jubiläum, um an vier Tagen im Holstentörn die Nieren mit ihren lebenswichtigen Funktionen wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.

1999 rief der Arzt Dr. Joachim Albrecht zusammen mit Kollegen anderer Dialysepraxen und der Patientenvertretung „Interessengemeinschaft Niere – Region Kiel“ die Nierenwoche ins Leben – eine in dieser Form bislang bundesweit einmalige Veranstaltung.

„Versuche, in anderen Städten Ähnliches aufzuziehen, sind meines Wissens alle gescheitert“, so Albrecht. Im Schnitt unterziehen sich jedes Jahr im Holstentörn etwa 1000 Menschen einem Nierencheck. „Es ist nicht nur eine Infoveranstaltung, sondern eine individuelle Untersuchung inklusive umfassender Beratung“, so Albrechts Kollege Dr. Reiko Steinbach, der darauf hinwies, dass man mit dem Angebot die Menschen für das Thema „Niere“ sensibilisieren wolle.

Denn, so Mitorganisatorin Marlis Halft, die Nieren leiden still und Nierenerkrankungen sind ein lautloser Killer. Man kann sie nicht, wie andere Erkrankungen, an typischen Anzeichen erkennen. Beim kostenlosen und anonymen Nierencheck werden Werte für Blutzucker und Cholesterin sowie weitere Werte bestimmt. Die Ergebnisse bekommen die Patienten direkt vor Ort, inklusive Beratungen. Dafür arbeiten an vier Tagen knapp 150 Fachleute . Mit den Untersuchungsergebnissen werden die Patienten üblicherweise dann an ihre Hausärzte verwiesen, denn diese wolle man nicht ersetzen, wie Albrecht und Steinbach betonen. Neben dem Nierencheck, Sonderaktionen und Ausstellungen sowie einem Preisausschreiben rund um die Niere nimmt auch die Organspende eine wichtige Rolle ein, denn die Zahl der Organspender nimmt stetig ab.

Die Nierenwoche findet im Holstentörn auf der Aktionsfläche vor dem Karstadt-Eingang statt und wird am Mittwoch, 11. September, um 10 Uhr von Sozialminister Heiner Garg und Stadtpräsident Hans-Werner Tovar eröffnet. Von Mittwoch bis Freitag, 13. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 14. September, von 10 bis 15 Uhr kann sich dann jeder untersuchen lassen.