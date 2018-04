Partnerschaft : Kieler Hilfe für die Baumschule in Moshi Rural

„Das ist nur der Anfang“, sagt Hans-Werner Tovar. „Diesmal wird es klappen.“ Der Stadtpräsident spricht von der Baumschule, die mit Kieler Hilfe in der afrikanischen Partnerregion Moshi Rural an den Hängen des Kilimandscharo verwurzelt werden soll.

von Udo Carstens

05. April 2018, 18:42 Uhr

„Das ist nur der Anfang“, sagt Hans-Werner Tovar. „Diesmal wird es klappen.“ Der Stadtpräsident spricht von der Baumschule, die mit Kieler Hilfe in der afrikanischen Partnerregion Moshi Rural an den Hängen des Kilimandscharo verwurzelt werden soll. Schon einmal, von 1999 bis 2006, hatte die Welthungerhilfe dieses zentrale Projekt finanziert, das Dutzende kleinerer Betriebe vor Ort mit Setzlingen belieferte. Als die Geldspritze ausblieb, kollabierte die Baumschule.

Dass man jetzt einen längeren Atem beweisen wird, steht für Tovar außer Frage. Die Kooperation auf Augenhöhe zwischen afrikanischen Gastgebern und Kieler Partnern soll für bessere Startbedingungen sorgen, war doch Baumschule Nummer 1 ein eher aufgesetztes Projekt herkömmlicher Entwicklungshilfe. Außerdem ist, wie Heike Wiese aus dem Rathaus sagt, der Wille der Regierung in Tanzania stark gewachen, die Aufforstung am größten Berg Afrikas energisch zu betreiben. Wenn die Pläne aufgehen, wird für 50 000 Euro der Grundstock gelegt, um im ersten Schritt nicht weniger als 9000 einheimische Bäume zu pflanzen (und wegen der vielen Ziegenherden auch zu umzäunen). Ein Antrag auf Zuschuss bei der Organisation „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW) läuft, der Kieler Eigenanteil liegt bei 5000 Euro.

Neben der Baumschule ging es beim Märzbesuch der Kieler in Moshi Rural auch um Fragen der Müllentsorgung und Kompostierung. Das ist dringend, denn die wilden Müllkippen mit ihren undefinierbaren Stoffen entwickeln ein Eigenleben, entzünden sich in der heißen afrikanischen Steppe oft selbst und setzen giftige Dämpfe frei. 15 000 Euro haben die Kieler für Lehrgänge zur Mülltrennung und für die wichtige Schutzkleidung in der 40 000-Einwohner-Stadt Himo bereitgestellt.

Tovar war vor wenigen Jahren noch skeptisch, ob sich eine Partnerschaft über solch große Entfernung hinweg wirklich leben lässt. Zumal mit Kommunen in der sogenannten „Dritten Welt“, denn hier müsse man „noch Geld mitbringen“. Längst aber ist der Stadtpräsident Befürworter auch der Kooperation mit Moshi Rural. Das hat einerseits mit der besseren Kieler Haushaltslage zu tun, andererseits auch mit globaler Verantwortung. Immerhin hat Kiel die „Agenda 2030“ unterschrieben – und dabei geht es um nachhaltige Entwicklung auf internationaler Ebene.