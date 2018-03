Diesel-Debatte : Kieler Hafen erhält Landstromanlage – Umweltkonzept „Blue Port Kiel“ vorgestellt

Kiel will die Luft sauberer machen: mit einer Landstromanlage, Flüssiggas und mehr Güterverkehr auf der Schiene.

von dpa

29. März 2018, 17:56 Uhr

Kiel | Der Kieler Hafen erhält voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Landstromanlage. Die Pilotanlage werde am Norwegenkai entstehen und könne Fährschiffe der Route Kiel-Oslo versorgen, erklärte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation eines Konzepts für eine umweltfreundliche Entwicklung des Kieler Hafens. Ziel sei es, die Schiffsemissionen während der Liegezeit weiter zu reduzieren.

Eine Hauptstraße der Stadt, der Theodor-Heuss-Ring, überschreitet die erlaubten Stickoxid-Emissionen. Kiel arbeitet mit dem Umweltministerium des Landes an einem Luftreinehaltplan, um Diesel-Fahrverbote zu vermeiden. Laut Kämpfer haben die Schiffs-Emissionen aber keinen Einfluss auf die Belastung des Theodor-Heuss-Rings.

Für die Einführung von Landstrom forderte Seehafen-Chef Dirk Claus finanzielle Unterstützung: „Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Verbreitung von Landstrom voranzutreiben, sind eine Förderung der technischen Einrichtungen sowie eine Befreiung von der EEG-Umlage notwendig.“ Eine Unterstützung durch die Politik sei bei der Umsetzung der Maßnahmen unverzichtbar.

Ausbau des Schiffs-Schienen-Güterverkehrs

Parallel setzt sich der Hafen dafür ein, Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit mit Flüssiggas (LNG) zu versorgen. Eine erste LNG-Versorgung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen, wenn die „AIDAprima“ in Kiel stationiert ist.

Mit mehreren Maßnahmen soll auch der Schiffs-Schienen-Güterverkehr ausgebaut und der Transport auf den Straßen reduziert werden. Im Vergleich mit dem Lkw seien Emissionen des Schienengüterverkehrs sowohl bei Feinstaub und Stickoxiden als auch bei Klimagasen deutlich geringer, betonte Claus.

So soll der Rangierbahnhof Kiel-Meimersdorf im nächsten Jahr für Züge mit einer Länge von 750 Metern (bisher 550 Metern) nutzbar sein. Entlang des Kieler Bahnhofkais werde zudem ein drittes Rangier- und Aufstellgleis verlegt, um die Leistungsfähigkeit des Kombiterminals am Schwedenkai zu steigern.

„Wirtschaftliche Stärke und Nachhaltigkeit verknüpfen“

„Blue Port Kiel“, so der Titel des Konzepts, beschreibe Strategien und Initiativen zu Energieeffizienz, der Reduzierung von Emissionen sowie der Verlagerung von Hinterlandtransporten auf die Schiene, hieß es. „Mit der Umsetzung dieses Konzeptes leistet der Hafen einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz in der Landeshauptstadt“, sagte Kämpfer. „Wirtschaftliche Stärke und Nachhaltigkeit werden miteinander verknüpft.“ Die Ratsversammlung will die Konzeption am 17. Mai beschließen.

Bereits seit mehreren Jahren deckt der Kieler Seehafen seinen gesamten Energiebedarf mit Ökostrom. 2017 wurde am Ostseekai Europas modernste Annahmeeinrichtung für Schiffsabwässer in Betrieb genommen. Im Hafen darf seit dem Jahr 2010 nur noch schwefelarmer Treibstoff eingesetzt werden oder es müssen Abgasreinigungsanlagen installiert sein.