Zeugen gesucht : Kiel-Holtenau: 14-Jährige an Bushaltestelle angegriffen – Täter flieht

Die beiden saßen an der Bushaltestelle Immelmannstraße eine Weile nebeneinander, ehe der junge Mann das Mädchen plötzlich angriff.

06. November 2020, 15:23 Uhr

Kiel | Am Donnerstagabend wurde eine 14-Jährige an der Bushaltestelle Immelmannstraße in Kiel-Holtenau von einem Unbekannten angegriffen. Die Station befindet sich an der Auffahrt zur B 503 Richtung Altenholz.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete das Mädchen gegen 21.30 Uhr auf den Bus, der sie in Richtung Friedrichsort bringen sollte, als sich von der Kreuzung Prinz-Heinrich-Straße / Oskar-Kusch-Straße ein junger Mann näherte. Dieser habe sich neben die 14-Jährige gesetzt und nach einer Busverbindung gefragt. Beide sollen anschließend etwa fünf Minuten nebeneinander sitzen geblieben sein.

Nach Aussage des Mädchens habe der Mann sie dann plötzlich und völlig überraschend angegriffen, an ihren Armen gezerrt und ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen. Vermutlich aufgrund der heftigen Gegenwehr habe der Mann dann mit blutender Nase von ihr abgelassen und sei in die Oskar-Kusch-Straße geflüchtet.

14-Jährige musste ins Krankenhaus

Eine von der Einsatzleitstelle sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Die 14-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine nähere Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Die Polizei sucht deshalb jetzt nach Zeugen.

Wer die Tat beobachtet oder eine Person zum Tatzeitpunkt im Bereich des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 zu melden.