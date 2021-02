Infektionszahlen : Kiel erstmals seit November bei Corona-Inzidenz wieder unter 50

Das Virus sei aber unberechenbar, Selbstzufriedenheit sei somit fehl am Platz, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Kiel | Als erste der vier kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins verzeichnet Kiel seit längerem wieder weniger als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Robert Koch-Institut gab die Inzidenz am Dienstag mit 48,2 an. Der Wert sei in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.