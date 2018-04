Top Model : Kichererbse mit Blume im Haar

Beim landesweiten Wettbewerb werden zwölf Frauen für den Laufsteg gesucht. Unter den Kandidatinnen befindet sich auch Mariam Bruhn-Hoppe aus Schwentinental. Die Abstimmung läuft.

von Udo Carstens

05. April 2018, 12:41 Uhr

Das südländische Temperament kann und will sie nicht leugnen. Mariam Bruhn-Hoppe (44) wird oft für eine feurige Spanierin oder Italienerin gehalten, ihr Vater stammt aber aus Tunesien. Sie ist selbst fünffache Mutter. Wenn ihr (einziger) Sohn sie spaßeshalber „Alte Schachtel“ nennt, kontert die lebenslustige Frau aus Schwentinental mit Humor: „Ich fühle mich wie 25 und lache viel. Meine Freunde nennen mich deshalb die Kichererbse.“ Mariam Bruhn-Hoppe besitzt Erfahrungen auf dem Laufsteg, sie hat jahrelang Abendschauen für Brautkleidung abgehalten. Sie trägt am liebsten bunte Kleider, steckt sich oft eine Blume ins Haar, was ihr den zweiten Spitznamen „Blümchen“ eingebracht hat. Sie hält sich mit Zumba – mindestens einmal pro Woche – fit. Außerdem dekoriert sie für ihr Leben gerne Haus und Garten. Ihr Mann nimmt’s gelassen: „Er ist eben der Ruhige.“





Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die am 20. April auf dem Laufsteg im Husumer Modehaus zeigen dürfen, was sie können.

Und so funktioniert es:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:

Bis zum kommenden Sonntag, 8. April, können unsere Leser

für ihre Favoritinnen abstimmen (online bis 24 Uhr).



Die Namen der Gewinnerinnen werden dann am Sonnabend, 14. April, in der Tageszeitung bekannt gegeben.