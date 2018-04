Fast die Hälfte der Kieler Bäume erkrankt : Kastaniensterben in Hamburg und Schleswig-Holstein

Eine bakterielle Krankheit schwächt die Bäume – die Zukunft der Kastanie im Norden sieht düster aus.

von dpa

28. April 2018, 16:20 Uhr

Hamburg/Kiel | In Schleswig-Holstein ist ein wesentlicher Teil der städtischen Kastanienbestände von einer durch ein Bakterium ausgelösten „Komplexkrankheit“ befallen. In Lübeck sei die Hälfte der rund 600 Stadtbäume betroffen, sagte Karsten Jäkel vom Bereich Stadtgrün und Verkehr. Auch in der Landeshauptstadt Kiel sind nach Angaben des zuständigen Baumsachverständigen Karsten Breier fast 40 Prozent des Kastanienbestands erkrankt. In Flensburg steht es aufgrund der Krankheit um knapp 30 Prozent der Bäume schlecht, wie ein Sprecher des Technischen Betriebszentrums (TBZ) mitteilte.

Auch Hamburgs Kastanien werden von dem Bakterium der Gattung Pseudomonas nicht verschont, sind jedoch prozentual weniger stark betroffen. Rund zehn Prozent der 8635 erfassten Exemplare seien aktuell symptomatisch, sagte eine Sprecherin der Hamburger Umweltbehörde. Um die 350 Bäume habe man wegen der Krankheit in den letzten fünf Jahren bereits fällen müssen.

Lange galt die sogenannte „Miniermotte“ als größter Widersacher der europäischen Rosskastanie, mittlerweile sei der Bakterienbefall jedoch zum weitaus größeren Problem geworden. „Während die Motte die Bäume schon im Sommer sterbend aussehen lässt, ohne dass dies wirklich so ist, hat die Komplexerkrankung leider einen in der Regel tatsächlich einen tödlichen Verlauf“, hieß es von der Hamburger Umweltbehörde.

Die Krankheit entwickle sich in Phasen, erklärt ein Experte des TBZ Flensburg: „Zuerst sind nur schwarze Stellen am Stamm zu sehen, die Verfärbungen bilden und den Eindruck erwecken, als ob der Baum von innen blutet“. Später seien auch Teile der Krone betroffen, da diese nicht mehr über den Stamm mit Nährstoffen versorgt werden könne. Zu diesem Zeitpunkt sei der Baum bereits massiv geschwächt, weshalb sich leicht Pilze einnisten könnten. Der Pilzbefall zerstöre den Baum dann endgültig.

Dass die Bestandszahlen der Kastanie in Schleswig-Holstein und Hamburg zukünftig wieder steigen, ist unwahrscheinlich. Es sei bisher noch kein Gegenmittel bekannt und die gefällten Kastanien würden nur in Ausnahmefällen nachgepflanzt, sagten die zuständigen Stellen in Hamburg und Lübeck. Auch der Experte aus Kiel kam zu einer düsteren Prognose für die Zukunft des Lieblingsbaums aller Kinder: „Die Kastanie als Stadtbaum wird zusehend problematisch“, sagte Breier.