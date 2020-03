Projensdorfer Tiergehege : Jogger schlägt Kleinkind – Kieler Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter soll beim Joggen gegen ein Kleinkind geschlagen haben, das ihm im Weg war.

09. März 2020, 13:35 Uhr

Kiel | Am Sonntagvormittag hat ein Jogger ein zweijähriges Kind im Projensdorfer Tiergehege in Kiel geschlagen und lief anschließend weiter. Das teilte die Polizei in Kiel mit.

Nach Angaben der Mutter befand sie sich mit ihren beiden Kindern und einer Freundin, ebenfalls mit Kind, gegen 11.30 Uhr im Bereich des Wildschweingeheges, als ihnen ein Jogger entgegenkam. Obwohl die Gruppe dem Jogger Platz gemacht habe, habe dieser „Platz da!“ gerufen.

Im Vorbeilaufen soll er die zweijährige Tochter, die sich auf dem Arm der Mutter befand, gegen den Rücken geschlagen haben. Durch die Wucht des Schlages seien die Köpfe von Mutter und Tochter zusammengeprallt und die Mutter sei gegen einen Zaun getaumelt. Der Mann soll in Richtung Projensdorfer Gehölz weitergelaufen sein.

Zeugen gesucht

Die Mutter beschrieb den Mann als etwa 55 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Er hat dunkelbraune, lockige Haare und trug ein neon-orange-farbenes Oberteil und eine langen, schwarze Sporthose.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten in der Station Wik unter 0431-1601152 entgegen.

